義民祭暖身 打幫你唱嗨校園

義民音樂故事劇「義進校園」活動開跑，由「打幫你樂團」的演出讓孩子們認識義民精神與文化。（邱立雅攝）

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

為讓小朋友們認識義民精神與文化，新竹縣政府文化局邀請「打幫你樂團」設計「義民爺爺帶捱轉屋下」校園推廣活動，巡迴各校演出，21日上午在竹東鎮陸豐國小登場，縣長邱鏡淳、文化局長張宜真等人更與學生們一起玩粉紅神豬大氣球滾滾樂，現場氣氛嗨翻天。

義民祭邁入第230年，今年下山祭典區範圍橫跨竹北市、芎林鄉、竹東鎮，文化局首創以義民故事為題材結合五感藝術體驗進入校園演出，讓祭典區學生認識義民精神與文化，於是邀請曾獲金曲獎肯定的打幫你樂團協助設計活動。

「打幫你樂團」設計的「義民爺爺帶捱轉屋下」，是將義民故事搭配客家獅以投影動畫，再以客語音樂呈現。故事敘述在都市長大的主角阿虎回到鄉下外婆家後，在義民爺爺的帶領下，回想起小時候最愛吃的客家美食、最喜歡的義民祭典，還有保佑家園的守護神義民爺的故事。

張宜真表示，活動準備了粢粑、仙草茶等客家點心，透過五感體驗從「視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺」，串聯起小朋友對客家文化的印象記憶。

21日的活動中，學生看動畫故事、聽客家創作歌謠、聞稻穗香氣、比賽切客家粢粑、玩鬼針草，還全場大玩粉紅神豬球滾滾樂，將現場氣氛掀起最高潮。打幫你樂團團員劉榮昌表示，這次「義進校園」活動，將傳統文化轉化為藝文表演，並把客庄生活的記憶具體化，讓孩子藉由體驗，對義民文化、客家文化有更深的認識。

(中國時報)

搶進金敏分校 家長漏夜排隊 南市將啟用透地雷達體檢道路

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。