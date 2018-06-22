義民祭暖身 打幫你唱嗨校園

2018年06月22日 04:12 中國時報 邱立雅／竹縣報導

為讓小朋友們認識義民精神與文化，新竹縣政府文化局邀請「打幫你樂團」設計「義民爺爺帶捱轉屋下」校園推廣活動，巡迴各校演出，21日上午在竹東鎮陸豐國小登場，縣長邱鏡淳、文化局長張宜真等人更與學生們一起玩粉紅神豬大氣球滾滾樂，現場氣氛嗨翻天。

義民祭邁入第230年，今年下山祭典區範圍橫跨竹北市、芎林鄉、竹東鎮，文化局首創以義民故事為題材結合五感藝術體驗進入校園演出，讓祭典區學生認識義民精神與文化，於是邀請曾獲金曲獎肯定的打幫你樂團協助設計活動。

「打幫你樂團」設計的「義民爺爺帶捱轉屋下」，是將義民故事搭配客家獅以投影動畫，再以客語音樂呈現。故事敘述在都市長大的主角阿虎回到鄉下外婆家後，在義民爺爺的帶領下，回想起小時候最愛吃的客家美食、最喜歡的義民祭典，還有保佑家園的守護神義民爺的故事。

張宜真表示，活動準備了粢粑、仙草茶等客家點心，透過五感體驗從「視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺」，串聯起小朋友對客家文化的印象記憶。

21日的活動中，學生看動畫故事、聽客家創作歌謠、聞稻穗香氣、比賽切客家粢粑、玩鬼針草，還全場大玩粉紅神豬球滾滾樂，將現場氣氛掀起最高潮。打幫你樂團團員劉榮昌表示，這次「義進校園」活動，將傳統文化轉化為藝文表演，並把客庄生活的記憶具體化，讓孩子藉由體驗，對義民文化、客家文化有更深的認識。

(中國時報)