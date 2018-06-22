南市將啟用透地雷達體檢道路

台南市代理市長李孟諺（黑西裝戴帽者）視察建平路坍塌坑洞。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

台南市19日、20日接連傳出道路坍塌，2天破3洞造成4名騎士受傷，市民抱怨連連，台南市代理市長李孟諺21日上午視察安平區建平路上的道路破洞，提出將使用透地雷達全面檢測台南市地下老舊管線與重要路口，並要求相關單位自主巡查管線。

台南連日豪雨，雨水滲入地面掏空路基，東區林森路大同地下道東往西機車道19日先出現一處大坑洞，造成3名機車騎士直接摔入洞內受傷。

20日安平區建平路、東區長榮路與東寧路口又再傳出2處坍塌坑洞，其中，建平路坑洞造成1名騎士摔車受傷。

「不知何時又有新的坑洞？要有隨時掉進坑洞的準備。」一時間，不少民眾在網路社群自我解嘲「小心被坑了。」李孟諺21日勘查建平路回填狀況，強調3處塌陷道路會在天晴後立刻填平，市府將探查坍塌原因，啟用透地雷達針對全台南埋設老舊管線與重要敏感的道路進行偵測，要求埋設相關管線單位自行巡查。

台南市政府工務局初判，3處坍塌道路原因應為地下管線破損，雨水與管內水沖刷造成土壤流失而成，台南市道路底下管線共有49個單位，最容易造成道路坍塌的管線就屬水利局的箱涵、汙水管與自來水公司的水管。

工務局也將針對這2個單位要求加強自主檢視管線問題，未依指示而再造成路面坍塌的單位，將以道路挖掘管理自治條例處以3萬至6萬罰鍰。

(中國時報)

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