貓裏老時味認證 14新品入列

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中國時報
／苗栗報導

「貓裏老時味」為苗栗縣政府建立農村優質產品的推薦品牌，縣長徐耀昌21日再頒發14項通過認證的產品，包括各級產業和體驗活動，全縣已累計40件老時味認證，也代表苗栗的古早味和在地情感。徐耀昌歡迎全國消費者漫遊農村，選購通過食安認證的在地商品。

老時味是客家話「古早味」意思，苗栗縣已有87個社區審核通過辦理農村再生計畫，縣府為了輔導社區傳統產品融入在地文化，創新發展提升價值，2015年開始辦理「貓裏老時味」優質農村產品認證，並經智慧財產局註冊通過標章認定，打造共同品牌帶動農村深度旅遊。

農業處指出，通過認證的產品均結合一級農產品、二級加工品、三級服務及文創商品、六級體驗，賦予農村產業新生命，都是在地傳統優良產業，並通過安全檢驗，讓消費者安心選購。繼2016年26項優質農村產品通過「貓裏老時味」認證後，今年再度遴選14項通過認證。

縣長徐耀昌、水保局中區分局課長翁志成與農業處長陳錦俊等人，在縣府頒發14項今年通過老時味認證的產品標章，歡迎鄉親及遊客到農村深度旅遊，選購優質農村產品，希望打響知名度。

接受頒證的「貓裏老時味」，有西湖冰薯、強稻有機米、寶柚及柚子蔘，頭份製陶體驗、唐婆醋、日新茶園製茶體驗，公館馬郭芋頭園的體驗拔芋頭，苑裡東里家風陳年老菜脯、大湖黑糖竹薑茶、薑黃饗宴食農趣及卓蘭壢西坪番茄酥等。

(中國時報)

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