網控工廠趁雨偷排汙 環局闢謠

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中國時報
／高雄報導

受鋒面影響，高雄連日豪大雨，有民眾發現，林園工業區多處同時排放白煙，錄影PO網質疑工廠趁雨天偷排汙，嘲諷難道是在演「幽王煙火戲諸侯」；然而，高市環保局稽查後澄清，白煙應是汽電共生設備的尾端水蒸氣，對環境並無傷害。

民眾20日拍下多股白煙直竄上天的畫面，在臉書社團「林園五四三」引發討論，大夥兒自嘲「林園人快成仙了」、「下雨天工廠都猛放」、「林園特產人造雲」、「是古代的狼煙嗎？」也有人直言看起來像水蒸氣，但多數留言網友都不太相信。

高市環保局長蔡孟裕看過網友上傳的照片後表示，依照煙霧位置、顏色研判，應該不是工廠偷排製程廢氣，比較像是汽電共生設備的尾端水蒸氣，林園工業區採汽電共生的廠家包括中國合成橡膠碳煙廠、台苯高雄廠、台塑林園廠及中油林園廠。

此外，1999市民服務專線20日接獲林園居民通報共有2件排放廢水、1件豬隻排泄物異味檢舉，並無任何空汙相關通報。

林園里長聯誼會主席洪進財表示，鄉親們一起關心居住環境安全是好事，但他請教過化工專家，雨天白煙確是正常水蒸氣排放現象，呼籲民眾應該先了解情況之後再PO上網路，林園房價已經跌得很慘，別再散播讓外界質疑林園空汙嚴重的錯誤訊息，反而傷害林園更深。

(中國時報)

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