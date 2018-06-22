綠北市長競選團隊 姚瑤姚連線

2018年06月22日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市長參選人、綠委姚文智昨舉行記者會，宣布競選團隊的首席發言人為綠委吳思瑤，曾替柯文哲助選的姚立明因身體因素，將轉任姚的策略長，笑稱將組成「姚瑤姚連線」。此外，姚昨也公布總統府祕書長陳菊為他背書的競選影片，並預告明晚在北平東路的首場造勢晚會，將由陳菊擔任壓軸發表演說。

姚文智說，回憶第一次在擔任實習記者時見到美麗島事件後的陳菊，覺得她相當溫暖；兩人的有兩度同事經驗，謝長廷任高雄市長時，他擔任高雄市新聞處長，陳菊任高雄市社會局長，後來他擔任新聞局長時，謝組閣後，陳菊擔任勞委會主委，他擔任新聞局長，很感謝她願意在6月23日晚會力挺。

陳菊在影片中則回憶過去兩度跟姚文智在高雄市政府及行政院共事，對於姚的執行能力及政策創意非常地肯定，稱讚「他的政治人格，值得人民信任」，希望623姚文智公開的第一場大型活動，大家與她一起站出來，當姚文智最大的後盾。

除了吳思瑤是首席發言人，姚的發言人團還將包含台北市議員和綠委，姚競選團隊總幹事是民進黨祕書長洪耀福，組織長是民進黨台北市黨部主委陳正德，總督導是前任市黨部主委黃承國。

媒體詢問未來綠營雙北市是否會一起造勢？吳思瑤說，選舉到11月這段期間會有很多鋪陳、很多縣市合作，這些都有步驟安排，6月23日的活動主角就是姚文智。

姚文智說，如捷運月票問題，雙北一定會合作，形容選舉像是要三振對手，「至少要投3球，6月23日是投出第一球」，強調跟和其他縣市首長參選人的合作也會陸續出爐。

但蔡英文總統和行政院長賴清德是否參加明晚造勢？姚未正面回應。

(中國時報)