預防運動傷害 醫生籲量力而為

2018年06月22日 04:12 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

在高醫附設醫院骨科部運動傷害特別門診時常會聽到民眾反映運動傷害，或肌力不足等，高醫運動醫學暨創傷科主任周伯禧21日說，請民眾運動時要量力而為，避免運動傷害。

高醫附院21日舉行記者會，周伯禧、主治醫師林育全出席。周伯禧說，時常聽到假日運動的民眾反映，有一段時間沒運動了，體力大不如前，他建議民眾要採取漸進式的運動，不要急著以高強度如長跑、爬坡方式進行，要先以低強度的運動包含腳踏車、水中走路或游泳，搭配重量訓練，循序漸進。

對於坊間有理論指出：「No pain no gain.」（沒有疼痛就沒有收穫）周伯禧表示，這是似是而非的，對於專業運動員來說，在專業指導下，每次運動有些微突破，或許可行，但對一般民眾而言，這並不適合；評估方式包含運動中是否有關節的痠痛，且對於運動產生的肌肉緊繃或不適，若經過休息，隔天起床仍不舒服，甚至關節腫脹，就是運動過量，要盡快就醫。

喜歡運動的民眾常常忽略運動傷害必需要有運動醫學背景的醫師來診斷，由於每個人的運動傷害的型態不同，運動傷害程度也不一樣，這中間的變數很多，若沒有相關背景的醫生，往往無法正確診斷。其次，運動傷害的治療、復原也具個別性與多樣性，第三，運動傷害的復原，何時能回到運動場，需要專業客觀的評估。

(中國時報)