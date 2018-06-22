通緝犯林穎鋒 遭押解回台

統貫企業負責人林穎鋒涉嫌於1993年間，因公司財務周轉困難，勾結交通銀行彰化分行行員偽造文書，圖利統貫新台幣5786萬元，案發後即潛逃赴美23年，21日晚間由法務部調查局自美國聖地牙哥押解回台。（陳麒全攝）

友善列印
中國時報
／桃園機場報導

統貫企業負責人林穎鋒涉嫌於1993年間，因公司財務周轉困難，勾結交通銀行彰化分行行員偽造文書，圖利統貫新台幣5786萬元，案發後即潛逃赴美23年，21日晚間由法務部調查局自美國聖地牙哥押解回台。

林穎鋒於1993年間，因公司財務周轉困難，陸續發生退票情形，與當時為公股銀行的交通銀行彰化分行許姓外匯及放款承辦人員勾結，利用許員1993年至1995年間，辦理統貫公司收兌外幣票據買入、進口關狀及出口押匯業務時機，偽造職務上所掌之公文書日報表，直接圖利統貫公司，以致交通銀行彰化分行前後共蒙受192萬8000餘美元損失，約合新臺幣5786萬元。

彰化地方檢察署1996年3月依貪汙治罪條例起訴林穎鋒，但林男早在1995年2月案發後，就馬上潛逃赴美，經彰化地方法院於1996年5月24日發布通緝，追訴時效展延至2020年7月15日。

林穎鋒在潛逃美國後，先後停留紐約、洛杉磯等地，在美非法居留多年，迄未取得合法身分，靠教友接濟過日子。

2016年9月，調查局駐美法務祕書通報美國執法當局，由美國移民及海關執法局逮捕林穎鋒，羈押於加州聖地牙哥Otay Mesa拘留中心。2017年底，聯邦第9巡迴上訴法庭駁回林男上訴，法庭於今年5月20日做出最後確定判決遣返台灣。調查局於派員協同美國國土安全部移民及海關執法局（ICE）官員21日晚間自美國聖地牙哥押解外逃通緝犯林穎鋒返台，並解送彰化地方法院歸案。

(中國時報)

預防運動傷害 醫生籲量力而為 助弱勢 福安王爺捐保單

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。