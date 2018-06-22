安全島亂丟垃圾 最重罰6000元

2018年06月22日 04:12 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

常有缺乏公德心的駕駛人及乘客在停等紅燈時，把垃圾隨意丟棄在安全島，不但使環境變得髒亂，清潔人員也要冒著生命危險打掃，台北市環保局宣布7月1日起將在10大熱點加強稽查，派員站崗拍照錄影，一旦查獲違規車輛，將依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰。

停等紅燈 駕駛人趁機丟棄

清潔人員長期發現，常有駕駛人趁等待紅燈時，隨意亂丟菸蒂、檳榔渣、便當盒、飲料瓶和衛生紙到安全島，垃圾卡在樹叢裡或經風吹雨淋散落至街道上，不僅破壞市容整潔、影響用路人安全，清潔隊員為打掃垃圾還必須冒險穿越車陣，使用清潔車輛阻隔，也會引發用路人抱怨。

環保局環境清潔管理科長黃寬助表示，為遏止安全島遭亂丟垃圾，7月1日起將針對紅燈秒數較長且常被棄置垃圾的10大熱點路口，展開專案稽查，目前已在各熱點路口前設置2面告示牌，提醒駕駛人勿任意丟棄垃圾。

站崗錄影 違規車輛難遁形

他指出，10大熱點包括松仁路與忠孝東路口、永吉路與中坡北路、光復南路與市民大道4段路、忠孝東路4段與復興南路1段、和平東路1段與新生南路、民族東路與松江路、北安路與敬業二路、港墘路與港墘路 82巷、忠孝東路6段與東新街、羅斯福路5段與興隆路。

黃寬助表示，環保局會派員至10大熱點站崗拍照稽查，並搭配移動式攝影機採證，違規亂丟垃圾遭到查獲將通知車主到案說明，依法可處1200至6000元罰鍰，呼籲駕駛人以及車內乘客勿心存僥倖。

(中國時報)