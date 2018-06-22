汐止-台北101 跳蛙公車再增1線

新北市26日再新增由中興巴士營運的「汐止－台北101」的跳蛙公車，約可省20到30分通勤時間。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市交通局宣布26日將再新增1條由中興巴士營運的「汐止－台北101」的跳蛙公車，沿途可從汐止車站、汐止國小、昊天嶺、樟樹灣上車，可達南港展覽館、捷運市府站及捷運台北101，至少可減省20分鐘以上通勤時間，也讓新北市跳蛙公車增加到23線。

路線達23條 服務更全面

過去民眾有新公車路線需求，須經一連串審查評估，新北市設計「跳蛙公車APP」讓民眾自行規畫住家附近到公司或學校附近的公車路線，自己的公車路線自己規畫。

新北市交通局運輸管理科長林碧芬說，本月26日起，再增1條由中興巴士營運的「汐止－台北101」，平日7時單向發車行駛1班次，民眾可由汐止車站、汐止國小、昊天嶺及樟樹灣上車，南港展覽館、捷運市府站及捷運台北101／世貿站下車，此路線已可在跳蛙公車App線上訂票畫位，也可直接在現場候車搭乘。

可APP訂票 或現場候車

交通局說，目前還有13線已通過連署門檻，等待民眾預購車票，決定路線是否可以上路，包括「新板橋公車站（新府路）－松山車站」、「板橋車站－信義永康街口」、「台北大學－桃園中正藝文特區」等等，歡迎民眾踴躍購票。

交通局提醒，預定通車日前3天將檢視通車當日起5個工作天皆銷售20張以上車票，才開通路線，如未達通車門檻人數，會將預定通車日延後1周並持續開放線上預購，如仍未達門檻，將會下架路線並退還預購款項，請民眾持續關注跳蛙公車App通知。

(中國時報)

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