布局竹市長 謝文進競總曝光

2018年06月22日 04:12 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

外傳將挑戰新竹市長的現任市議長謝文進，競選總部21日正式曝光，工作人員在外牆上掛上謝的大型照片，標語喊出「幸福推手，謝文進」、「更好的選擇，信任謝文進」兩名市議員更承諾將擔任選戰要職，力挺謝到底。

儘管謝文進的競選總部未寫明是參選市長或議員，謝也尚未正式宣布是否角逐市長，但從他近來在各地廣設看板，不分區勤跑基層，加上市議員陳啟源、黃美慧將擔任競總要角，種種跡象顯示謝的競選高度，將有別於過去議員選舉。

議員陳啟源黃美慧力挺

昨天工作人員將競選海報掛上外牆，只是除了醒目照片及斗大標語外，卻沒寫明要參選議員或市長，留給外界無限想像空間。

陳啟源表示，謝文進性格內斂沉穩，在地深耕多年，不僅政通人和，從議員、副議長一路做到議長，沉穩掌舵議會，為市民權益把關，堅信謝文進值得信賴。

黃美慧則指出，時任台南市長的賴清德曾大力推崇謝文進，指竹市是全台唯一正、副議長都是無黨籍的都市，問政秉持中立，為民發聲始終如一。

新民意問政聯盟勢力大

謝文進領軍的新民意問政聯盟，在地方上是一股強大勢力，過去被視為較為偏綠，議場上與民進黨聯手，力保整體席次過半，如今同為新民意成員的陳啟源、黃美慧也主動向謝靠攏，是否意味新民意將與民進黨決裂？謝將挑戰林智堅市長寶座值得觀察。

(中國時報)