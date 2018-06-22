鹿港、和美 直行溪頭森呼吸

彰化市區客運鹿港、和美往溪頭正式啟航了，鹿港21日盛大出動6輛客運前往溪頭。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化、員林直達溪頭的客運叫座，彰化縣政府增闢從鹿港、和美發車，21日起正式營運。縣長魏明谷表示，提供便捷公共運輸到溪頭森呼吸，不用再奔波到台中搭車受到熱烈歡迎；溪湖、田中和二林及北斗也拚年底前發車。

每天固定來回各1班次

彰化、員林客運直行溪頭，夏季只要天氣好班班爆滿，各鄉鎮爭相爭取發車；縣府補助12部公車到位後，再闢新路線，21、22日起和美、鹿港都都納入正式營運，每天固定來、回各1班次。鹿港乘車地點在正興路96號的鹿港乘車處，7點發車；和美鎮在公所前設站牌，7點20分發車。

工務處長林漢斌說，新增兩班次都經彰化火車站，調整彰化市出發時間，等於從7點20到8點間，彰化市班次增加到5班次，每10分鐘就有1班車，並多設大竹停靠站；員林市維持3班次。

縣府統計分析，經1年試營運，平均載客率達7成，冬、夏搭乘人數有明顯落差；夏季大爆滿，冬天加上陰雨人數就銳減。未來12月、1月和3月鹿港、和美發車不變；彰化市將減少2班次，員林減少1班次。

網路訂位 開放一半名額

彰化客運為滿足一般乘的旅遊規畫，開放網路預約畫位，可上彰化客運官網下載；和美鎮只有站牌，暫不開放。交通運輸科長許僅宜說，搭乘市區客運前往溪頭民眾，仍以長青族居多，為保障不習慣上網的族群，網路訂位只開放一半名額，保留一半坐位給排隊民眾。

魏明谷表示，新闢溪湖、田中二林與北斗往溪頭路線在積極規畫；彰縣府改善智慧車站、新闢路線等提升公車搭乘率，榮獲交通部公共運輸金運獎第2名。

(中國時報)

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