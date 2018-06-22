暌違24年 石虎現身嘉義中埔

嘉義大學在中埔山區拍攝到石虎蹤跡。（嘉義大學提供）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義有石虎出沒？嘉義大學21日公布在中埔山區發現台灣瀕臨絕種的野生動物「石虎」蹤跡，研究人員架設攝影機觀察1年多，意外捕捉到石虎的蹤影，雀躍不已，因上次嘉義地區發現石虎出沒已是24年前的紀錄了。

瀕臨絕種 全台不到千隻

嘉大表示，石虎是野生動物保育法公告瀕臨絕種的野生動物，過去10多年的調查集中南投到苗栗之間淺山地區發現有其蹤跡，估計全台不到1000隻，該校森林暨自然資源學系學生林雅婷在嘉義中埔地區，以紅外線自動相機進行哺乳動物調查，從收回的相機中意外發現，5月15日凌晨4時許拍攝到1隻石虎的蹤影。

嘉大助理教授劉建男表示，根據文獻記載，石虎在日據時代遍布全台，但最近10多年的調查顯示，石虎只曾在苗栗、台中、南投及彰化地區出現，嘉義地區上次發現石虎是1994年，當時有1隻石虎在阿里山區被獸鋏夾傷，送農委會特有生物研究保育中心救治。

學者呼籲 清查促進保育

劉建男說，此次拍到石虎的地點位於中埔鄉淺山地區，學生架了15台相機持續觀察拍攝逾1年，僅拍到1筆石虎紀錄，另也曾在嘉義地區架設相機調查，都不曾拍到過石虎，顯示目前嘉義地區d 石虎族群數量，可能相當稀少。

劉健男認為，台灣僅有台灣雲豹、石虎2種野生的貓科動物，台灣雲豹被認為已經滅絕，石虎族群也持續減少，當務之急應該在嘉義淺山地區進行更有系統及全面性的調查，以利結合官方、學界及民間力量，促進保育。

(中國時報)

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