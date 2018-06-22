屏47線拓寬流標 居民鬆口氣

屏東縣議員蔣月惠（前）至屏縣府前舉布條抗議，認為屏47縣道路拓寬危及居民行的安全。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

屏47線道路拓寬工程21日進行公開招標，預計將原本5米巷道拓寬至12米，但當地居民認為，道路設計明顯超出用路人流量，懷疑是圖利鄰近地下工廠，上午特地到屏東縣政府前舉布條抗議，最終獲悉因投標廠商家數不足而流標，居民全都鬆一口氣。

拓寬至12米 非社區所需

屏47線鄰近包括前進及大洲社區，大洲里民姚若運指出，社區最大特色就是地下工廠林立，大小超過20間，多年來為住戶帶來空氣、水及噪音等汙染，加上每天進出的大型車輛，更讓老人及小孩走在路上都提心吊膽。

但多年來縣府對這亂象始終視而不見，完全不做任何處理，未料近來傳出的解決之道是打算花1.75億元，將社區道路拓寬至12米，乍看之下感覺好像特別照顧社區居民，但是仔細想想，就會覺得「不是那麼一回事」。

工務處澄清 未圖利他人

屏東縣議員蔣月惠進一步指出，12米寬的道路顯然不是一個社區所需規格，既然社區沒有需求，如果不是特地給地下工廠的大型車輛使用，那誰會行經至此？加上道路拓寬後吸引更多車流，車速加快，讓居民陷入險境。

因此要求縣府應該是先解決地下工廠問題，將業者輔導至工業區，並建議保持社區原狀。首次招標工程最終流標，但屏縣府工務處副處長毛子良指出，考量當地路段車流量大，原道路已經無法負荷目前流量，才會向交通部公路總局申請經費，用以提升道路品質，絕對沒有圖利任何人。

(中國時報)

暌違24年 石虎現身嘉義中埔 北捷南北環狀線 都計變更通過

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。