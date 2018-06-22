屏47線拓寬流標 居民鬆口氣

2018年06月22日 04:12 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏47線道路拓寬工程21日進行公開招標，預計將原本5米巷道拓寬至12米，但當地居民認為，道路設計明顯超出用路人流量，懷疑是圖利鄰近地下工廠，上午特地到屏東縣政府前舉布條抗議，最終獲悉因投標廠商家數不足而流標，居民全都鬆一口氣。

拓寬至12米 非社區所需

屏47線鄰近包括前進及大洲社區，大洲里民姚若運指出，社區最大特色就是地下工廠林立，大小超過20間，多年來為住戶帶來空氣、水及噪音等汙染，加上每天進出的大型車輛，更讓老人及小孩走在路上都提心吊膽。

但多年來縣府對這亂象始終視而不見，完全不做任何處理，未料近來傳出的解決之道是打算花1.75億元，將社區道路拓寬至12米，乍看之下感覺好像特別照顧社區居民，但是仔細想想，就會覺得「不是那麼一回事」。

工務處澄清 未圖利他人

屏東縣議員蔣月惠進一步指出，12米寬的道路顯然不是一個社區所需規格，既然社區沒有需求，如果不是特地給地下工廠的大型車輛使用，那誰會行經至此？加上道路拓寬後吸引更多車流，車速加快，讓居民陷入險境。

因此要求縣府應該是先解決地下工廠問題，將業者輔導至工業區，並建議保持社區原狀。首次招標工程最終流標，但屏縣府工務處副處長毛子良指出，考量當地路段車流量大，原道路已經無法負荷目前流量，才會向交通部公路總局申請經費，用以提升道路品質，絕對沒有圖利任何人。

(中國時報)