北捷南北環狀線 都計變更通過

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中國時報
／台北報導

台北捷運環狀線南、北環線站體都市計畫變更案，21日經北市都市計畫委員會審議，由於有民眾陳情土地位於捷運開發區，反對捷運蓋在自己土地上，有人則要求捷運站周邊土地聯合開發，但都未被採納，最終委員會通過都市計畫變更案，後續將提報內政部都委會審議。

捷運南、北環段全長約20.66公里，總工程費約1378億，共18座車站、1處機廠，北市轄管車站有11座，配合捷運站出入口、通風井、轉乘設施等設置需求，部分會使用私人地，須經過都市計畫變更後才能要求民眾配合聯合開發或徵收。

根據捷運局規畫，Y3站木柵路2段與興隆路4段口及中正路、捷運淡水線交叉口Y26站，從商業區變更為捷運開發區；Y4站木柵路一段與辛亥路交口從商業區變更為交通用地；故宮路至善路二段Y28站的住宅區變更為交通用地。

捷運局4月赴都委會報告時，有民眾陳情認為，Y4站、Y26站若變更為捷運用地，會影響當地商業區發展，要求調整位置，捷運局重新評估後順從民意調整，因此無反對意見。

另外，Y3站因涉及一塊3平方米私人土地，地主聲稱，土地設有祖先遺留紀念碑，要求另尋地點蓋捷運站，但捷運局評估，該土地位於站體中間區域無法避開，維持聯合開發。

Y28站鄰近東吳大學，校方爭取車站調整到至善路、故宮路口，方便師生進出，但因東吳大學距離車站約400公尺，符合步行距離，未被捷運局採納。

全案昨獲多數委員支持通過，副市長林欽榮表示，捷運南、北環建設計畫中央已列入前瞻基礎計畫，接下來變更案將送內政部都委會審議，預計明年進行捷運南北環細部設計，至於何時完工通車？捷運局預估還須9年半。

(中國時報)

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