金門限定 夏日精靈報到

栗喉蜂虎今夏到訪金門的數量，已較去年6月增加129隻，金管處在主要賞鳥區加裝偽裝網，有效減少人為干擾。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

金門島夏季的空中嬌點，有「夏日精靈」之稱的栗喉蜂虎，今年來訪數量至今已有1534隻，較去年6月同期增加130隻左右。金門國家公園管理處期待7月高峰期持續增加，讓金門的天空更加繽紛熱鬧。

金門最具特色的夏候鳥栗喉蜂虎，去年7月高峰期紀錄到1850隻，較2016年減少627隻，寫下6年來新低紀錄。金管處分析原因可能與氣候變遷，加上2016年「莫蘭蒂」17級強颱襲境，主要棲地遭到嚴重破壞，食物來源也減少有關。

根據金管處最新的監測，今年6月14日至16日在全島最大夜棲地的瓊林水庫竹林，以及金龜山周邊木麻黃林、農試所旁竹園共紀錄到1534隻，較去年6月6日至8日紀錄的1405隻，增加129隻，至於數量是否會持續增加，仍有待進一步觀察。

該處近6年的紀錄是2012年2660隻、2013年1967隻、2014年2927隻、2015年2674隻、2016年2477隻與2017年1850隻。今年情況是否會出現好轉，引起各地賞鳥客的關注。

披著一身五彩羽衣，每年大約4月來訪，9月離開的金門限定版候鳥栗喉蜂虎，在台灣本島並無分布。金管處陸續在青年農莊增設賞鳥隧道，並在慈湖三角堡加裝迷彩偽裝網，讓遊客近距離觀賞牠們覓食、求偶的生態行為。

來自高雄的遊客陳俊同和王雪英表示，他們已連3年揪團來金門觀賞栗喉蜂虎，看見金管處為維護生態的用心和努力，尤其是很有「戰地」風情的偽裝網和賞鳥隧道，不但有效減少人為干擾，更讓多位當年在金門當兵的團員感到十分親切。

(中國時報)

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