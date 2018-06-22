稻穗斜張橋 雲林打造新地標

2018年06月22日 04:12 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

農業文創大橋將誕生！雲林縣府興建橫跨新虎尾溪，連接虎尾、西螺的新虎尾溪大橋，以西螺、二崙等米倉為創意發想，設計成稻穗斜張建構，完工後可縮短二崙、西螺、虎尾間的交通距離，並紓解高鐵雲林站交通需求，金色稻穗意象將成雲林縣新地標。

縣長李進勇指出，高鐵雲林站通車後，單日最高運量曾達3萬人次，縣府已全面改善高鐵往南的145線等交通網，但往北通往西螺和二崙的交通一直未獲改善，尤其，虎尾與西螺交界的中正橋車流大，橋身老舊狹小，難以應付交通需求，因此，除了改建中正橋外，另在下游500公尺處興建新大橋。

李進勇表示，雲林是農業首都，新建的新虎尾溪大橋是斜張結構，以金色稻穗為橋塔設計主軸，兼具交通及美感雙重功能，必成為雲林新地標。

工務處長黃凱達表示，新虎溪大橋長174公尺、寬26.7公尺，橋面4線快車道、2線慢車道及兩側人行道，預計2019年完工，二崙、西螺到虎尾，經由該橋只需10分鐘車程，可大幅紓解高鐵站交通，並帶動吸引廠商進駐虎尾中科，提升經濟文化、觀光旅遊發展，尤其，大橋燈光投射，稻穗夜景迷人。

黃凱達說，新虎尾溪大橋為新建，較不影響原有交通，施工期間以維持既有交通動線為原則，如需封閉道路，會妥適規畫替代道路及導引告示牌面。中正橋拓寬改建施工順序則先拓寬、後改建，改建後，橋長112公尺、寬19公尺，橋面配置2線快車道、2線混合車道及兩側人行道，預計也是2019年完竣。

(中國時報)