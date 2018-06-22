訂房慘澹 高市搶救觀光大作戰

高市觀光局搶救觀光大作戰，舉辦「來高雄乾杯」等夏日系列，盼提升旅遊人潮及住宿率。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

軍公教是暑假旅遊市場主力，但隨著年改7月1日上路，受到預期心理影響消費緊縮，高雄旅宿業7月訂房率慘澹，平均僅3成，更有下探1成，就連旅行社也苦哈哈，7月空團率破5成。對此，高市觀光局力推多檔夏日活動，展開搶救觀光大作戰。

去年8月天后張惠妹到港都開唱，帶動高雄住房率飆到近9成。旅宿業者透露，今年高雄缺乏大型活動，少了天后加持，住房率相形失色不少；業者也不諱言，陸客限縮是「禍源」，造成業內削價競爭，加上新飯店加入戰局，房間供過於求。

老字號五星級飯店表示，7月訂單約4成，相較往年掉了不少，但預估到暑假可到6成5，目前聽聞同業7月訂房約3成多。另有旅館業者抱怨，中央提出振興南部觀光補助，看得到吃不到，7月訂單只有1成，「眼見崩盤才弄救命藥，早已來不及了。」

20多年資深旅行社幹部指出，觀光慘澹不只是南部，而是全台現象，因軍公教年改，公職人員受到預期心理影響，像是7月國外旅遊還有5成以上空團，各家業者卯起來促銷，下殺3至5成。

高市觀光局長曾姿雯坦言，近期高雄飯店訂房率確實比往年差，但整體旅客數持平，觀光局夏日推出「來高雄乾杯」、「愛河水漾嘉年華」等系列活動，同時結合在地30多家旅宿業者提供旅宿優惠，包括住一晚送一晚、客房升等、超值折扣等，以高雄式熱情向遊客招手。

(中國時報)

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