實驗教育過熱 宜縣府憂心

2018年06月22日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣教育界近來因頭城人文國中小經營團隊及興中國中恐將停辦的問題，讓實驗教育備受關注，縣府教育處長陳正華21日表示，目前宜蘭縣的實驗教育學校數已達總數9％，如果再加上今年有3所學校申請轉型為實驗學校，已接近飽和狀態。

宜蘭縣是全國率先開辦公辦民營實驗學校的縣市，目前已有頭城人文國中小、慈心華德福高中以及岳明國小3間公辦民營學校，在少子化趨勢下，有愈來愈多學校打算轉型為「公辦民營」或「公辦公營」等實驗學校，吸引學生就讀避免遭到裁併。

陳正華昨說出他的憂心，他提醒學校不要「為了實驗而實驗」，轉型為實驗學校不是解決超額教師或少子化的萬靈丹，要能凝聚全校老師的共識，不要一意孤行做實驗學校，如果老師本身專業的成長精進無法配合，導致學校老師紛紛流動請調，對學生受教權及學校穩定度將產生嚴重負面影響。

有學生家長證實了這項憂慮，家長指出，學校有許多老師未經過完整嚴謹的教育訓練，就直接進入學校任教，目前的班級學生又膨脹到20多人，老師本職學能不足，根本應付不來這麼多的學生，教學品質讓人愈來愈憂心，恐將衍生出許多問題，也愈來愈脫離設校的本意。

陳正華表示，以主管機關的立場來看，宜蘭縣教育資源十分有限，應該盡量將教育資源分配到更需要的地方，如何將教育資源做合理分配是當務之急。

(中國時報)