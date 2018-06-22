實驗教育過熱 宜縣府憂心

宜蘭縣政府教育處長陳正華21日表示，宜蘭縣的實驗教育學校數已達總數9％，接近飽和狀態。圖為學生上課情形。（教育處提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣教育界近來因頭城人文國中小經營團隊及興中國中恐將停辦的問題，讓實驗教育備受關注，縣府教育處長陳正華21日表示，目前宜蘭縣的實驗教育學校數已達總數9％，如果再加上今年有3所學校申請轉型為實驗學校，已接近飽和狀態。

宜蘭縣是全國率先開辦公辦民營實驗學校的縣市，目前已有頭城人文國中小、慈心華德福高中以及岳明國小3間公辦民營學校，在少子化趨勢下，有愈來愈多學校打算轉型為「公辦民營」或「公辦公營」等實驗學校，吸引學生就讀避免遭到裁併。

陳正華昨說出他的憂心，他提醒學校不要「為了實驗而實驗」，轉型為實驗學校不是解決超額教師或少子化的萬靈丹，要能凝聚全校老師的共識，不要一意孤行做實驗學校，如果老師本身專業的成長精進無法配合，導致學校老師紛紛流動請調，對學生受教權及學校穩定度將產生嚴重負面影響。

有學生家長證實了這項憂慮，家長指出，學校有許多老師未經過完整嚴謹的教育訓練，就直接進入學校任教，目前的班級學生又膨脹到20多人，老師本職學能不足，根本應付不來這麼多的學生，教學品質讓人愈來愈憂心，恐將衍生出許多問題，也愈來愈脫離設校的本意。

陳正華表示，以主管機關的立場來看，宜蘭縣教育資源十分有限，應該盡量將教育資源分配到更需要的地方，如何將教育資源做合理分配是當務之急。

(中國時報)

訂房慘澹 高市搶救觀光大作戰 永和國中D.School揭牌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。