寶島仲夏節 學童體驗聚光點火

國小學童藉由DIY的3D窺陽管紙模型在夏至正午觀測天文現象。（張亦惠攝）

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中國時報
張亦惠／嘉縣報導

寶島仲夏節樂遊太陽館21日揭開序幕，邀請800名國小學童到嘉義縣北回歸線太陽館的天文廣場，感受太陽直射北回歸線的熱情，並利用三龍取火台聚光點燃「太陽之火」，現場也有阿里山原住民迎賓表演及一連串的科學教育活動。

學童們藉由DIY製作3D窺陽管紙模型，觀測北回歸線夏至這天特有的立竿不見影現象。交通部觀光局執行祕書蔡明玲說，今年的寶島仲夏節以吃冰為主軸，串連各地特色活動，用嘉義阿里山的愛玉冰及北回歸線太陽館的科學教育活動作為寶島仲夏節第一棒，希望小朋友能對科普產生興趣，將來解決許多能源、環保問題。

天文廣場上架設8座小型三龍取火台讓學童體驗藉由平凸鏡聚光點燃「太陽之火」，溪口鄉美林國小只花10分鐘率先點火成功，隨後其他國小學童也相繼成功聚光點火，現場氣氛十分熱絡。

縣長張花冠表示，今年是北回歸線設立110周年，從2013年開始，交通部觀光局跟嘉義縣教育處便合作推動教育觀光天文的活動，開創獨有的夏日科學活動。

水上鄉長劉敬祥表示，已於5月30日動土興建的北回歸線太陽館二館，待鐵路高架後便可與原有的一館連接，鐵道博物館也會設計在旁，連成一線，希望讓水上鄉變成台灣觀光旅遊跟天文教育的重鎮。

(中國時報)

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