南榮老師陳家淳 總統召見

美和科大社會工作系夜間部三年級學生陳家淳（左），獲得2018屏東縣社區文化景觀營造類建築園冶獎，在總統府接受召見表揚。（潘建志翻攝）

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中國時報
／屏東報導

美和科技大學社會工作系夜間部三年級學生陳家淳，以社區營造工作專業及團體活動技巧，為崁頂鄉園寮社區設計「園寮活眺跳教育農場」提案主題，獲得2018屏東縣社區文化景觀營造類建築園冶獎，並接受蔡英文總統召見表揚。

陳家淳也是屏東南榮國中農藝課老師，她以學校所在的園寮社區為主角，自組社區營造團隊，帶領南榮國中師生執行。而提案主題靈感來自蚱蜢，「活眺跳」代表樂活、願景、活力，同時象徵環境生態、生命、生產、生活，四生概念。

田地由園寮社區倪家提供，學校與社區合作，將這片園地打造為社區內居民休憩空間，也讓南榮學生可在此進行「食農教育」，未來還可以舉辦假日市集，讓地產地銷、節能減碳的理想化為實際，並增強社區意識的凝聚力。

這次獎項評選由高雄市建築經營協會和100名消費者代表進行評選，總共選出84件得獎建築作品。其中屏東縣公部門10件、私部門3件，「園寮活眺跳教育農場」為社區文化景觀營造類得獎代表之一；蔡英文總統也接見得獎個人及單位。

陳家淳獲獎後也在臉書發文，「這一哩路距離才走了一年，若沒有許多生命中的貴人傾力協助與犧牲，也就沒有今天的我們。也感謝自己...沒有因為現實的困難，而放棄那個不完美但認真的自己。」

(中國時報)

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