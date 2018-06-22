華山分屍案 鑑識人員重回小木屋勘驗

2018年06月22日 04:12 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

檢警偵辦北市華山大草原分屍命案，檢方指揮台北市鑑識中心幹員，21日下午重回華山大草原野居草堂勘驗採證，並沒有重大突破，另警方20日深夜傳喚3名曾與死者及嫌犯陳伯謙共在野居草堂喝酒的男女關係人，他們稱未以深水炸彈灌醉死者，僅喝了些啤酒。

台北市警局針對北市華山大草原接連發生分屍命案，以及野青眾亂闖鐵路華山引道等違法脫序現象，讓華山大草原已成治安死角，昨凌晨動員中正一分局等單位警力，在華山大草原進行全面掃蕩臨檢盤查，現場並未發現有任何團體人員留駐。

據悉，包括野青眾在內的青年團體，每天入夜後都會在華山大草原聚集，辦趴、喝酒、跳舞，甚至傳聞有男女在現場濫交等情事發生，聚會成員大聲呼喊、音樂聲響及重低音喇叭傳出鉅大噪音，嚴重影響市民大道等周邊住戶夜間生活安寧。

轄區中正一分局忠孝東路派出所，接獲附近住戶檢舉華山大草原聚集人士妨礙安寧等脫序行為，每周超過10次，警方因知道這是由市政府合法出租給這個團體的活動場所，所以警方到場後也只能勸導降低音量，無權驅離。

此外，台北地檢署檢察長邢泰釗認為偵辦過程部分消息外流，昨指示警方傳喚多名當天在二殯剖驗中心參與剖驗過程的葬儀社員工，釐清可能洩密責任，訊後先請回。

而負責承租華山大草原，並轉租給陳伯謙設立野居草堂的「野青眾」負責人莊亦凡，中正一分局特別請他到分局，釐清是否曾在案發當晚一起喝酒，莊亦凡否認在場。

(中國時報)