單車極點慢旅 22日鵝鑾鼻出發

2018年06月22日 04:12 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

繼國際單車環台賽後，墾丁國家公園管理處攜手雲嘉南、東北角暨宜蘭海岸、北海岸及觀音山等國家風景區管理處，推出以台灣四極點燈塔為主題的「2018 Light up Taiwan極點慢旅」，再度結合單車發展新形態綠能慢旅，22日將從鵝鑾鼻燈塔出發，再次帶領大家看見台灣之美。

墾管處指出，首場將由台灣最南點的鵝鑾鼻燈塔拉開序幕，並特別加碼「東雙塔398K挑戰」，讓「重度挑戰者」3天內挑戰南、東雙塔，一次開心騎個夠，且從花蓮新城到宜蘭羅東採用火車接駁，提供了「兩鐵」鐵馬、鐵路的玩法選項。

墾管處說，「重度挑戰者」23日從鵝鑾鼻燈塔出發，經台9線到台東計140公里，隔日再由台東經台11線騎到花蓮奇萊鼻燈塔計182公里，25日則由花蓮出發結合火車再騎到三貂角燈塔，約76公里，總里程398公里。

墾管處強調，首場活動包羅萬象，如鵝鑾鼻佳樂水自行車騎遊，也將在23日由墾丁統一渡假村停車場出發，經鵝鑾鼻燈塔、風吹沙佳樂水停車場後，再折返回鵝鑾鼻公園停車場，約30公里，途中有專人導覽解說，並可蓋紀念章。

而環恆春半島自行車挑戰，由墾丁統一渡假村停車場出發，經台26線等返回統一渡假村停車場，約70公里。

(中國時報)