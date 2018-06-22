台觀瘦身轉型 明年拚招生滿額

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中國時報
／花蓮報導

台灣觀光學院去年因招生人數不足、校務營運困境一度傳出將要退場，經台灣運彩公司接手經營後，順勢「瘦身轉型」，日間部僅招收廚藝管理系100個名額，目標打造台灣的廚藝專精學校，代理校長徐櫻芳指出，以3棟廚藝大樓設備為基礎培訓專業廚藝人才，下學年度招生目標要達到100％。

台觀受到少子化衝擊，原本日間部有6個系，這學期開學前夕傳出5個系停招，開學典禮當天校方即輔導新生轉系、轉學，學校強調保障舊生受教權，一定能在原科系畢業，連同進修部、五專部學生人數約800餘人。

有了台灣運彩公司挹注6000萬元，學校董事會改組後，台觀營運困境稍微紓解，經營模式也正式確定為日間部6系合併的「瘦身轉型計畫」，下學期開始僅有廚藝管理系及觀光餐旅系2個學科，日間部僅招收廚藝管理系學生，以獨立招生模試錄取100名新生。

徐櫻芳說，其他包括碩士班、五專及進修部皆僅有「觀光餐旅系／科」學系，這學期畢業250名學生，預計下學期大學部招收100名新生、五專40名新生、碩班15名及進修部90名，學生人數仍可維持在700至800餘名。

「目標招生率百分百！」徐櫻芳指出，歷經2次轉型，台觀朝向廚藝專精學校，培育台灣廚藝職人，此外也規畫「棒球學園」計畫，招募在地棒球子弟，網羅知名教練，在專業球場接受訓練，又能學習廚藝專長，相關教練名單會在暑假出爐，盼能一掃上學期招不到人的困境，達到百分百招生率的目標。

(中國時報)

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