女工蛻變準博士 出專書授越南語法

阮氏青河推出台灣第一本越南語法專書《實用越語語法輕鬆學》。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

阮氏青河是台灣少見女工蛻變準博士、作家的新住民，長期致力越南語教學，有感於坊間教材參差不齊，去年首度問世《實用越南輕鬆學》躍升暢銷書，今再推台灣第一本越南語法專書《實用越語語法輕鬆學》，「我有一個野心，希望學越南語的人都拿我的書當教材！」 阮氏青河2001年從越南河內國家大學畢業，隔年來台當女工，自學中文的她抱著2本辭典、文法書摸索，漸漸溝通無礙，婚後更在先生鼓勵下，重拾書本到成大攻讀歷史研究所，並踏上越南語教學路。

目前一周在4所大學任教，同時也前往各縣市師資培訓班傳授越南語，她說，早年學越南語的人很少，隨著12年國教新課綱108年上路，新住民語言也列為國小必選、國中選修課程，她獲聘教育部新住民語文學習教材審查委員，協助編輯正確越南語教材。

她說，台灣目前看到的越南語教材普遍欠缺系統性，多停留在背單字、例句，但脫離例句就不知如何使用，而她平常上課就會導入語法概念，去年夏天著手撰寫，集結過去教學累積講義教材跟生活常用詞彙，完成嘔心瀝血之作。

她說，全書盡量以最簡單、白話的詞語解釋一些語法單位，而不是純粹把越語概念翻譯成中文詞語，他認為，除了適合有越語基礎概念的人參考、自學，也是越語教師不可缺少的讀物。隨著越南文漸成顯學，有計畫學越南語的人與日俱增，曾有大學生買她的書在家自學，已具備聽說讀寫實力，讓她信心大增，「能夠真正幫助到別人，很有意義！」新書下周將於台北舉行發表會的她說，未來仍會持續書寫下去。

(中國時報)

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