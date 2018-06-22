北市推田園城市賽 獎勵都市農夫

2018年06月22日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市田園城市推廣計畫邁入第4年，至今開闢562處田園基地，面積等同22座足球場，北市府為展示成效並挖掘田園基地推動故事，首度舉辦田園城市競賽，分為鄰里社區、公家機關、校園小田園暨綠屋頂等組別，各組前3名可以獲得5000至5萬元獎金，即日起開放報名。

台北市長柯文哲上任後，為改善水泥化城市景觀，積極推動田園城市，透過輔導、補助等，鼓勵民間開闢農園、建綠屋頂，公部門也不例外，預計11月開放入住的文山區興隆公宅2區，戶外區域開闢城市農園，希望藉由可食地景營造綠美化城市景觀。

田園城市競賽分為團體組及個人組，其中，團體組又分為鄰里社區、公家機關、校園小田園暨綠屋頂等3組，即日起至7月13日開放報名，收件後將進行書面審核、現勘，依整體景觀效益及特色、公共開放性、環境永續性等5項評分，鄰里社區組前3名分別可以獲得2萬、3萬、5萬獎金。

北市副市長林欽榮表示，田園城市推動3餘年，開闢的562處田園基地中有526處設有綠屋頂，菜園參與人數也將近10萬人，為鼓勵參與人員同時加快田園基地建置，希望透過競賽挖掘田園營造故事，提高民眾主動建置綠屋頂及田園基地意願。

北市公園處昨舉行田園城市會外賽，邀請網紅左撇子、啾啾、冰蹦拉等人組隊與市府官員對抗，以手觸摸方式搶答驚喜箱內放置的蔬果名稱，過程爆笑不斷，最終林欽榮率領的市府隊以4比1勝出。

(中國時報)