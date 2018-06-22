手搖飲店查獲過期原料 開罰

2018年06月22日 04:12 中國時報 吳岳修／新北報導

知名連鎖手搖飲料店「Super Duck超級達可」三重、樹林及新莊等3家門市，遭新北市府衛生局查獲「超Q焦糖珍珠粉圓」等5項原料過期，其中三重與新莊店還在熬煮過期粉圓準備販賣，稽查人員封存112.33公斤逾期原料，銷毀煮好的過期粉圓，衛生局表示，貯存過期原料依情節輕重可開罰6萬到2億不等。

新北市議員邱婷蔚日前接獲檢舉，指稱「超級達可」門市使用過期原料製售飲品，害店內員工喝了腸胃炎，衛生局接獲轉報後同步稽查泰山、三重、樹林及新莊店4家門市，結果發現三重、樹林及新莊店有違法貯放過期原料狀況。

稽查人員清查，三重店「超Q焦糖珍珠粉圓」14.5包過期、新莊店「超Q焦糖珍珠粉圓」16包與「石蓮花綠多」22瓶及「味全純鮮奶」1.5瓶過期、樹林店「超Q焦糖珍珠粉圓」3包及「上等冬瓜露」1包與「紅豆薏仁水」2包過期。

其中樹林店的「紅豆薏仁水」去年9月就過期，而三重與新莊店正在熬煮過期的粉圓，稽查人員當場要求銷毀，並封存所有過期原料。

衛生局指出，除了查獲過期原料，也發現門市各有未消毒紀錄、食材未離地、從業人員無健康檢查紀錄等多項缺失，已責令業者限期改正，另將針對過期原料部分開出6萬元以上2億元以下罰鍰。

(中國時報)