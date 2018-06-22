2018年06月22日 04:11 中國時報 桑品載

在中國大陸的要求下，許多國際性航空公司更改對台航線名稱為「中國台灣」。國安會祕書長李大維呼籲民眾「自己選擇拒搭」。

兩個態度中存在著一個前提性的模糊，便是大陸固然是要使兩岸關係「國內化」，強調「台灣是中國的一部分」；在台灣，群起憤慨的獨派人士與之對抗的說詞竟然是「台灣是個國家」，乃演變成「中華人民共和國」和「台灣國」之爭。

台獨議題最近因「喜樂島聯盟」成立，搭選舉之便而「星」起，上星期該聯盟在台中集會，要求推動「台獨公投」。航線更名事發後，但見台獨人士「說台灣、道台灣」之聲不絕於耳，本是一件對民眾不便之事，似乎倒成為獨派操縱民粹的大好機會。

大陸的一貫立場是反對台獨，無可諱言，其中也蘊含著反對中華民國，馬英九執政時由於兩岸關係穩定和諧，大陸對中華民國便有一定程度的尊重。蔡英文掌權後堅決否認「九二共識」，大陸也就順勢將反台獨和反中華民國視為同一個議題，新華社曾毫不留情地為文否認以保護中華民國為中心思想的「一中各表」。如今民進黨政府「反中」、「仇中」的言行日熾，間接形成中華民國在兩岸似無容身之地。少了中華民國這張牌，兩岸關係成為摩拳擦掌的狀態，馬政府時代的和平榮景一去不返。

觀察民進黨反應，自從大陸對台灣的國際空間一波波擠壓後，那些台獨意識強烈的人，竟離奇地是亢奮的，他們說：「大陸打壓的是中華民國」。譬如外交斷交，是和中華民國斷交；他們還表示「不在乎零邦交」，他們所追求的是「台灣國的外交」，而台獨尚未建國，建國後的邦交才是其邦交。他們抗議WHO、WHA會議不許台灣參加，不是抗議不許中華民國參加，從會場外抗議布條中所書寫的文字只見「台灣」，不見「中華民國」，為台獨而戰的心聲不言而喻。

這次選舉，民進黨所營造的唯一戰場，便是訴諸「台獨」，它藉權勢先為台獨創造利多，設立「黨產會」、「促轉會」以掃除主要敵人國民黨，蔡英文將獨派人士安排到司法機構，尤其是大法官，可謂「綠葉」滿地，以致於退休軍公教的釋憲之途也遭阻擋。代表民進黨參選台北市長的姚文智，唯一的政見是「台灣價值」，蔡英文為他背書，還要柯文哲「不忘初衷」。這個「價值」便是台獨。她所任命的行政院長賴清德曾4次公開表示自己是「務實的台獨工作者」，蔡英文也為他背書，稱賴清德「是個誠實的人」。在在說明了，民進黨在兩岸關係中的台獨立場越來越強硬。

大陸要求國際航空公司更改對台灣的稱呼，是不允台獨得逞。台灣四周環海，與國際接軌除了航空還有航海，大陸會不會在航海部分也施加壓力？如果空中和海上雙管齊下，人民出國觀光受制還是小事，早已國際化的許多企業若為生存而出走，台灣經濟便成一池死水。

民進黨想到的是自己的權力，掌權後，光國營事業就有近萬個職位操控在手。蔡英文曾公開表示：「這是最後一次機會。」所謂「機會」，廣義的意涵，榮華富貴亦在其中，民進黨內本不乏有識之士，但為了保住已被分派好的職位，或期待可能輪到的職位，他們當年慷慨激昂大罵國民黨的言詞已絕跡，俯首聽命於黨的領導，處處可見。

有人認為蔡英文被獨派挾持，然細察她的言行，不無可能一切作為都是她的本意。她有「空心蔡」之稱，即指她政策不清、說話不明，但在「去中」上卻十分堅定。若非為了台獨，她所謂何來？ （作者為作家）

(中國時報)