擺脫「亡我之心不死」的夢魘

2018年06月22日 04:11 中國時報 胡海鷗

人類經歷過叢林法則的時期，從維京海盜到日本皇軍都是暴力說話，拳頭大的是大爺，中國人在這方面的記憶尤為慘痛，以致「帝國主義亡我之心不死」成了中國幾代人的夢魘。實際上今天的帝國主義已經與當年大不相同，但中國的認知仍然停留在原來的軌道中，以致中國的對外決策基本定位在與帝國主義打對抗賽上，結果難免被動尷尬，動輒得咎，所以非常需要從正確認識今天的帝國主義做起。

我家四姨晚年腦子有點糊塗了，我每次去看她，她都神經兮兮地對我說，弄堂口對馬路有人在監視她。後來她把電話線拔了，甚至躲到小區的院子裡。四姨年輕時被懷疑是潛伏特務，坐過多年冤獄，到老了又是單身一人。醫生說這是妄想症，我卻寧可覺得是歷史的慣性。對於教經濟學的我來說，只能用成本收益分析來勸慰她，人家沒有必要監視你，你又不是壞人，監視你沒有任何收益，卻要支付給監視人工資，而這個工資老貴啦，沒有人會做這種虧本的事。她點頭稱是，儘管我的成本收益分析可以幫她暫時緩解，卻阻擋不住病情的加劇，此後話按下不表。

我家四姨對被監視的擔憂與「帝國主義亡我之心不死」有著非常相似的邏輯，中國人受帝國主義列強壓迫掠奪多年，今天有這樣擔憂的慣性也在情理之中。在帝國主義早期，確實沒有比占領人家的土地、掠奪人家的財富、強迫人家為奴更能來錢和致富的了，所以那時征戰不斷，叢林法則囂張，暴力搶奪猖獗。但後來他們發現，掠奪奴隸的好處遠遠小於與自由人的貿易。因為掠奪奴隸的所得是一次性的，掠奪完了沒有後續的產出，而且他們隨時準備造反，鎮壓造反的成本卻非常巨大。但如果與自由人貿易，則自由人也能從貿易中得到很大的好處，他們會生產更多的東西繼續貿易，帝國主義得到的好處則是可持續的。因為貿易也是自由人利益所在，他們沒有造反的動機和必要，帝國主義就不必承擔鎮壓造反的成本。

所以亞當‧斯密不主張保持海外殖民地，國會也認同他的主張，因為保持殖民地就要養一支鎮壓反抗的軍隊，這支軍隊的開銷非常可能大於掠奪殖民地的好處，這不能不是日不落帝國逐步從龐大的殖民地中退出的重要原因，他們早年的掠奪本性就轉移到現在的貿易精明上來了。更重要的是貿易順利進行的關鍵是注重交易規則和契約精神，所以帝國主義的武力相應由財富的直接掠奪轉移到交易規則和契約精神維護上來。只要你遵守交易規則和契約精神，帝國主義就不會暴力相向，更不會有「亡誰之心不死」，因為「亡掉」哪個國家不僅要接手哪個國家混亂無序的燙手山芋，更讓帝國主義失去交易對手和後續的財富。

如果帝國主義維護交易規則和契約精神對各方都有好處，中國不僅沒有必要去違反和挑戰它，更應該遵守和維護它。只要中國不違反這些規則和精神，帝國主義就沒有亡我之心，中國有什麼必要與它打對抗賽，而不是共同合作呢？如果確定這樣的思路，那就決定中國的外交和國家管理思想都要有根本的變革。在「帝國主義亡我之心不死」的前提下，敵人的敵人就是我們的朋友，與那些名聲不太好，不遵守交易規則和契約精神的國家結盟成了中國必要而又合理的選擇，甚至耗費鉅資，受騙上當，被餵不飽的白眼狼咬上幾口也在所不惜。但如果帝國主義並沒有「亡我之心」，則中國無需承受這樣的防範成本，把援助那些國家的鉅資省下來改善國內的民生，則國內的矛盾可以得到極大的和諧。

很多媒體不理解，大陸援助了那麼多國家，怎麼還有中國威脅論。其實這與我家四姨出問題時的情況一樣，她的眼神怪異了，儘管待鄰家小孩很好，大人還是趕緊叫小孩回家，後來她恢復了慈眉善目，鄰家也就不再緊張了。所以只要中國擺脫「帝國主義亡我之心不死」的夢魘，不再出怪牌怪招，人家能看懂並理解，用不著大撒錢，中國威脅論自然就煙消雲散。（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)