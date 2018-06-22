姚人多轉進 兩階段跳船

2018年06月22日 04:11 中國時報 羅智強

總統府副祕書長、蔡英文的第一文膽姚人多，轉赴海基會擔任副董事長兼祕書長。民進黨上台後海基會已成冷衙門，姚人多是有以總統心腹的身分進駐海基會，逆轉兩岸關係的雄心？或者只不過是「二階段跳船」的鋪排？

在馬政府時期，金溥聰擔任駐美代表，王郁琦是陸委會主委，當時民進黨大老沈富雄說，金溥聰是馬的「分身」，而王郁琦則是「肚子裡的蛔蟲」，雖是調侃，也顯示了對美、對陸窗口能夠深得總統信任，是必須的前提。

然而就位階與政治重要性而言，海基會還在陸委會之下，海基會副董事長兼祕書長這個職務，大約就是陸委會副主委的層級。而總統府副祕書長卻是要代表總統協調各部會，話講出口，外界就會當作是總統的意志，姚人多這樣的調任，有「遠離核心」的降貶意味，似乎顯得不太尋常。

當然也不是沒有「正面解讀」的空間。姚人多轉任海基會，最好的想像就是蔡政府決定要在兩岸關係重新努力，派姚人多擔任第一線窗口，可以象徵自己的決心，增加兩岸重啟談判的互信。

但這樣一來，此時陸委會與海基會的指揮監督關係又該如何定位？面對直達天聽的姚人多，是姚人多聽陸委會主委、海基會董事長的？還是反過來陸委會主委和海基會董事長要聽他的？

當然，這樣的不尋常，也有另一種「負面解讀」的空間，也可能只是姚人多「二階段跳船」的安排。姚人多想辭職不是新聞，他過去為蔡英文寫的種種感人肺腑的承諾，現在看來都變成笑話，變成檢驗民進黨最好的尺標。

對社運團體來說，蔡英文背棄理想，姚人多該負連帶保證的責任；而民進黨內部，則根本沒把姚人多的文稿當一回事，姚人多寫他的，民進黨做民進黨的，選舉完了，「文膽」就像夜壺一樣，可以塞到床底下了。

說到底，姚人多當時在擬稿團隊時，不知道「謙卑、謙卑、再謙卑」、「最會溝通的政府」，這些漂亮的句子有一天會打到民進黨的臉嗎？我比較相信他是「知其不可而為之」，除了選舉的考量外，或許希望藉由蔡英文的公開宣示，能夠稍微約束一下民進黨拿到權力後的惡形惡狀。

而現在，兩面不是人的姚人多再待在民進黨政府，已經沒什麼意義了，但驟然離開核心，也會有一些不良的聲音，就先派到已然成為冷衙門、只剩下純領薪水、消耗公帑功能的海基會，先過一過水，變相地成了「二階段跳船」。

真相為何？無從得知。從政治與兩岸現實來看，「階段跳船」比較像，但我仍希望背後其實有著蔡英文和姚人多翻轉兩岸的雄心壯志。但，這樣的人事安排，真的會是蔡英文要在兩岸突圍改變的雄心布局嗎？

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)