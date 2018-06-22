2018年06月22日 04:11 中國時報 林清強

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學「大群館」宿舍風波，台北市長柯文哲一方面隔山觀虎鬥，另一方面又不對外清楚說明「大群館」到底有無違法，大玩兩面手法。

所謂「大群館」案根本是舊案新炒，如果侯友宜未代表國民黨參選新北市長，民進黨絕對不會以這件舊案大做文章；然而，綠營連日攻擊侯友宜的結果似乎並未得利，《美麗島電子報》的最新民調顯示，侯友宜的支持度並未因而降低，反是民進黨的候選人蘇貞昌支持度下降，此一民調數據似乎就如侯友宜所言：「不要低估人民的智慧，也不要錯估抹黑的效果。」

民調顯示，目前的支持度侯友宜為41.7%、蘇貞昌為23.6%；得票率推估侯友宜57%、蘇貞昌43%。其中支持度相差18%，得票率推估侯友宜較上次增加3%，蘇貞昌則反而降3%。從這份民調結果看，侯友宜並未因為「大群館」案而受傷，倒是蘇貞昌非但沒有得利反而受害，這說明了綠營以此舊案攻擊侯友宜，完全未能得到新北市民的認同。

事實上，「大群館」的爭議己非一朝一夕，無論1年近2000萬的租金是否暴利？99個門牌號碼是否有問題？4位學生住在5坪的空間是否過狹？這些問題過去都被質疑過，其中容或有待改善之處，但顯然並未違反法規，否則台北市政府豈不該追究甚至移送法辦？而如果「大群館」未有違法之處，綠營以此掀起泥巴戰，企圖利用烏賊戰術抹黑對手，顯然是招式用老，被看破了手腳。

而有關此案，柯文哲的曖昧態度與兩面手法顯然也該受到譴責。面對媒體詢問北市府如何處理？何時要出手？柯文哲回說：「長期以來，台灣藍綠對抗，沒辦法，特別今年是選舉年，我一再告訴都發局長林洲民，不要預設立場，最簡單的方法就是不要說這是誰的房子，查證完資料弄好就公布，這樣就好啦！」柯文哲說了一大堆不知所云的話，全是廢話。

「大群館」爭議已久，是否有問題，北市府都發局必有現成資料可查，不需5分鐘就可對外公布，但柯文哲一面說照「SOP」走，一面又故弄懸虛，給予外界想像空間，而他裝成無辜樣直說「這是動輒得咎，沒辦法。」

日前北農總經理吳音寧被質疑以公款買殘貨送家鄉、送洋酒綁樁等爭議，柯文哲才聲明「不會質疑吳音寧的品德」，隨後卻兩度指派政風人員到台北農產運銷公司查帳，被外界質疑違法，言行不一；更讓人非議的是，北市府查到的帳到底有沒問題？柯文哲故意祕而不宣，並說「北農被查帳的結果，還是要由北農董事會公布，連我這個市長都沒有資格去看監察人的報告。」若市長都沒資格看報告，那柯文哲又有什麼資格派人去北農查帳？

有道是「騙得了一時，騙不了一世」，民進黨的抹黑技倆、柯文哲的兩面手法，在年底的選舉，恐怕得接受選民的嚴格檢驗了。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)