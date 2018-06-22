2018年06月22日 04:11 中國時報 陳立誠

報端有一則新聞〈分析深澳電廠各方說法 高金曝異常點：民進黨耍詐？〉 立法委員高金素梅的質疑其實不無道理。高金指出，2016年，燃煤發電占比45.4%；2020年，燃煤發電占比50%。但依政府規畫，2025年燃煤發電占比30%。「所以，燃煤發電占比到2020年達到最高峰的50%，之後即開始急速下降到2025年的30%」。

高金委員之質疑是在2020年燃煤發電達全國發電量50%，但5年後的2025年將降為30%，表示現有的燃煤電廠都將提前除役或大幅降載，比方由目前每天發電24小時降為只發電12小時。

既然如此，深澳電廠豈非多餘？建成之日即為除役之時，根本沒有必要，所以建深澳電廠根本是個假議題，只是選舉時操作「中電不北輸」，及蘇貞昌「為民請命」取消深澳電廠的戲碼預作準備。

高金委員的分析十分中肯，以全台而言，真是如此。且以全台每年供電量（發電度數）而言，深澳電廠真是多餘。但建新電廠還有另外一個重要原因：提供夏天尖峰用電能力。提供尖峰電力就不能只看全台尖峰，而要看北、中、南三區個別尖峰負載與供電能力。因為各區中若電力供需不足，則需要由其他區域跨區輸電，就要考慮跨區輸電能力及輸電風險。

台灣北部人口眾多，工商業發達，是全國首善之區，用電約占全國40%。但因土地資源珍貴，電廠裝置不足，長期依賴中電北輸。以過去3年而言，因核一、二廠無端被迫停機，每年用電尖峰時，中電北輸都超過300萬瓩（最高達375萬瓩），大於中電北輸最大安全輸電能力（約300萬瓩）。

由今年到2025年，北部除役機組（核二及協和）之裝置容量397萬瓩，大於新增機組（林口、大潭及深澳）的380萬瓩，保守估計，8年間北部尖峰用電成長至少200萬瓩，2025年難道要靠中電北輸500萬瓩？

如果蔡政府真要將煤電在2025年降為30%，即使將台中10部機在冬天全部停止運轉，北部還是需要深澳電廠。其實即使深澳、大潭全都依規畫時程完工，2025年北部缺電仍極為嚴重，仍需要核二延役及核四商轉，所謂核四及深澳二選一才是假議題。

蔡政府目前將頭埋在沙中，拒絕接受事實，還要將北部供電保命金丹的核四燃料棒外送，暴露其愚昧無知，不顧人民死活，政治掛帥，極端粗暴的真面目。

（作者為「台灣能源」部落格版主）

(中國時報)