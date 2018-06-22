這個政府 人民不「背叛」也難

2018年06月22日 04:11 中國時報 主筆室

「若自己背叛在先，有什麼資格要求對方忠誠？」這一句話其實不僅適用於夫妻、朋友，政府與人民之間的關係何嘗不是如此？

台灣民意基金會最新公布的民調顯示，對於大陸有好感者首度多於反感者。該基金會董事長游盈隆認為，「這是一個歷史性的轉變」。特別是在25～54歲的青壯年族群、大學及以上教育程度者，都有過半數的人基本上對中國大陸有好感，游盈隆因而表示，「這真的是一個非同尋常的演變」。

蔡英文政府上任已經兩年，堅持不接受九二共識、不承認兩岸同屬一個中國、從教育政策與文化政策上否認中國認同，讓年輕人從根本上與大陸產生疏離；緊縮兩岸關係，拉開兩岸的隔閡，造成兩岸關係的緊張，彼此敵意升高。但是在蔡政府創造兩岸「離」與「敵」的同時，台灣民意卻反而出現對大陸好感超過反感的現象。可以說，這是台灣人民對民進黨蔡政府的「背叛」，更是青壯年族群對民進黨核心信仰一次「非同尋常的背叛」。

為何人民「背叛」了蔡政府所希望塑造的兩岸敵意，反而對大陸的好感超過反感？原因在於，蔡英文及民進黨為求不背叛自己的「信仰」，卻「背叛」了執政者應有的角色，人民不願意再附和。對人民而言，評價政府執政成績的標準，不外乎三個方面，即能否帶給人民生存、發展與榮耀。民進黨政府執政兩年來，讓中華民國在國際間的生存受到威脅、發展受阻、台灣人民沒有榮耀可言。

兩年多來，大陸軍機、軍艦繞台不斷，邦交國快速縮減、無法參與WHO等國際政府間組織、大陸要求國際航空公司將台灣標註為「中國台灣」、大陸武統聲音高漲，當然都影響到中華民國在國際上的生存空間。對民進黨而言，罪魁禍首、始作俑者當然是大陸，但從這次的民調結果來看，一般民眾卻不這樣認為，經歷過國民黨政府執政時期兩岸的和睦相處、外交休兵、軍事克制，他們因而認為這是民進黨「能為而不願為」，以致作繭自縛、自取其咎，也同時害到台灣。

對大陸好感程度的增加，也表示台灣民眾對大陸國際政經地位與發展能力的肯定。從台灣有愈來愈多青年願意去大陸發展可看出，在台灣民眾眼中，大陸不是民進黨政府塑造的「威脅」，反而是可以發展的「機會」。

這份民調傳達了一個事實，即台灣民眾不是民進黨政府所想像的愚昧，他們的心中自有一把尺與一個方向盤，他們知道台灣現在的困境所在，也看到了兩岸問題的癥結所在；他們不吝嗇對大陸的表現給予肯定，也願意視其為自己的機會，這等於是在否定民進黨對大陸的「敵離」思維。

這次民調有意義的地方在於，在民進黨全力刻意操作兩岸關係「應敵應離」的情形下，台灣民眾對大陸的好感反而首度超過反感。這份民調因而也向大陸傳達了訊息，不要認為台灣民眾對大陸的發展沒有感覺、對31項惠台措施沒有反應，兩岸關係的基礎是人民，好壞的關鍵是民心。

當然，民調是流動的，我們希望兩岸人民間相互的好感繼續增加，但更希望台灣人民對大陸的好感不是建立在對台灣政府失望的反射，而是大陸政經社會繼續穩健地前行、把台灣民眾視為一家人的對待、減少武力上的威脅和行動上的打壓，讓台灣民眾由衷地肯定大陸的表現及善意。

同樣地，這份民調對蔡政府既是警訊，也應警惕。民進黨應放下敵對的心態，停止統獨意識形態的操弄，因為這些無助於得到民心。「民為邦本，本固邦寧」，作為執政者，蔡英文與民進黨為了奉行本身的價值信仰，卻背叛了政府應有的角色，也等於背叛了人民，他們既然沒有做到「以民為本」，人民回以「背叛」就不奇怪了。

人民要的是可以給人民帶來生存、發展與榮耀的政府，而不是為了遂行自己狹隘意識形態的執政者。這次的民調已在提醒蔡英文政府，請以台灣民眾安全福祉為念，不要已背叛台灣而不自知。古有明訓「君舟民水」，當台灣民眾對大陸的好感超過對蔡政府的好感時，蔡英文還能不警惕反省，及早髮夾彎嗎？

(中國時報)