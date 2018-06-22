總統要有高度

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中國時報
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立法院挑燈夜戰，終於三讀通過了抗爭最多的軍人年金改革方案，蔡英文總統為此舉行記者會，針對年改推動的不易，除了對軍公教表達歉意和謝意之外，得意之餘，也不忘吃吃前總統馬英九的豆腐，暗諷他說「不會把年改問題留給下一任總統」，但是馬總統不但把問題留給她，她還完成了這項難度極高的改革。

立法院在20日深夜通過軍改方案後，蔡總統就透過臉書貼文，表達內心的欣慰，因為2年前政府精算就預警，軍人年金2020年破產、教師年金2030年破產、公務員年金2031年破產。「這些危機，現在都被我們克服了。」

立法院三讀軍改之後第2天，蔡總統立即舉行記者會，說明了她對於這項成果的重視，急著表達對改革成功的喜悅。對軍公教表達歉意和謝意都是必須的，畢竟政府違背了誠信原則，這也是軍公教抗爭的焦點。但為了不債留子孫，大家共體時艱，如果蔡總統在立法過程中早點出來表達歉意，相信抗爭會減少一半。

記者會上，蔡總統話鋒一轉指向馬前總統，將兩人在兩年多前於台北賓館的對話曝光， 馬跟她說不會把年改問題留給下任總統，「而我就是他口中的下任總統，今天我沒有任何指責他的意思。」的確沒有指責，只是吃吃豆腐而已。

立法院通過了爭議如此大、影響所及如此廣的法案，以總統的高度，應該哀矜勿喜，而不是喜形於色，對於前人未能克服，更不必藉此自得。關係1010萬勞工權益的勞保年金，也預計2027年即將破產，改革的路才開始。蔡總統曾經期許行政團隊要「謙卑、謙卑、再謙卑」，自己更要以身作則。

(中國時報)

這個政府 人民不「背叛」也難 漠台症瀰漫大陸

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