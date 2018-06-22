2018年06月22日 04:11 中國時報 楊艾俐

自從大陸發布惠台31條後，吸引台灣年輕人及專業人士登陸，台灣青年至陸創業、就業、就學等引發大陸熱。最近台灣民意基金會所做的調查，台灣民眾對大陸有好感的比例首次超越反感者。但我卻在大陸發現最近瀰漫的漠台症，也就是漠視台灣。這是繼大陸窮台（抽台灣人的經濟命脈，如減少陸客）、困台（限縮台灣外交活動空間）、笨台（吸引台灣精英，讓人才流失）後，又一項孤立台灣的做法，用「漠台」降低台灣在大陸及國際的能見度，好像台灣不存在了。

大陸對台灣好感的高潮是在馬英九開放大陸觀光以後，大陸民眾發現台灣小而精緻，人民有禮並熱情，而且完整保存了中華文化，幾乎是華人中的桃花源。我的大陸學生每次來台灣實習或交換，臨走前很多都淚灑機場，還有希望延長交換時間的。我的一位大陸同事先生得癌症，臨離開人世之際，期望我同事能安排女兒到台灣讀大學。大陸《新周刊》更出過封面故事〈台灣最美的風景是人〉，名作家韓寒也寫過一篇〈來自太平洋的風〉，都讓台灣的名聲在大陸被推至極致。

我的同事每次介紹我都說「這是從台灣來的老師」，院長也說「台灣來的老師認真負責，沒話說。」說得我們都有點陶醉。很多人或許會認為這是統戰之舉，但我判斷那是他們的真實感情。

然而2016年政黨輪替後，台海兩岸關係緊張，冷處理、冷對待、冷衝突一現再現，雖然大陸政府一再對台灣民間釋出善意，但對主權問題絲毫不讓，蔡英文不認九二共識後，大陸就直指「一國兩制」了。九二共識還有模糊空間，「一國兩制」就完全沒有想像空間，只要看香港就知道台灣在他們心目中的地位。

最近去大陸南方轉了一圈，南方本來是較開放的地方，也對台灣較具好感，但是我發現那裡的學者、專業人士現在對台灣轉而冷漠、疏離。最常說的是「台灣經濟不好，年輕人薪資太低。」、「民進黨政府想獨立，賴清德不是也說他是務實的台獨工作者」，然後就總結一句「台灣問題很麻煩」，幾乎異口同聲。

以前我的大陸學生爭著來台灣做交換學生，縱使自費也願意，有的還要再留一個學期，但現在想來台的寥寥可數，我辦了多年的暑期到台灣媒體實習活動，也鑑於政治緊張，學校停止辦理。

很多大陸人到過台灣，也都對台灣有深厚好感，但迫於政治氣氛凝重，欲言又止。如果漠台症發展至極致，或許有台灣人會認為，大陸強大了，沒空管台灣，台灣可以自力更生。但大陸人從小受的教育，根深蒂固認為台灣是中國的一部分。我最感震撼的是，第一年在汕頭大學教書出了一個課堂時事測驗「列舉3件上星期發生的國內大事」，70%的學生都答「馬英九當選國民黨主席」，讓我瞠目結舌。他們談起影視明星，就會說「我們的周杰倫和梁靜茹」，我真想跟他們說「是台灣的周杰倫和梁靜茹」。

現階段的台灣仍大有可為，例如台灣的精緻、軟實力仍為大陸有目共睹。中華文化是兩岸的最大公約數，兩岸的觀光、交流尤其不能斷。但當今政府因為拔管事件使得教師不敢去大陸學術交流，且熱衷去中國化，不多久，台灣原有優勢很快就會失去，「漠台症」將瀰漫得更深更廣。

(中國時報)