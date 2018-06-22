執行死刑 法務部責無旁貸

2018年06月22日 04:11 中國時報 羅瑩雪

近來連續發生多起殘暴殺人的重大刑案，光駭人聽聞之分屍案1個月就有3件。法務部遲遲不執行死刑，再度成為話題。

我國《刑法》和其他相關法律雖然先後依兩公約意旨修正，大幅減縮得判死刑之罪行範圍，但至今沒有廢除死刑，只要法院宣告死刑確定，法務部沒有不依法照辦之理。身為佛教徒，自然希望台灣是沒有死刑的安樂社會，但是佛教也講因果報業，並不絕對反對死刑。星雲法師曾為文公開表達這種觀念。

聯合國和歐盟等國倡議廢死，是人道主義團體長期奮鬥之結果。細看各政府之作為，顯然有自相矛盾之處。如果對經過嚴謹法律程序確定犯下重罪之個人都不可奪其性命，那他們製造、販售武器，無差別地大規模殺人，又如何自圓其說？因此每執行死刑後，見到我民間團體邀請意圖施壓的歐盟人士來訪，我都很想說：「如果你們不再製造武器，我們會考慮廢除死刑。」只是為免破壞氣氛，只好隱忍。

民進黨之所以極力主張廢死，現在回頭來看，就像他們當初強烈主張程序正義一樣，都是為了反對國民黨而創造的議題，內心並不真的有此理念或願景。程序正義妨礙他們進行消滅國民黨之計畫，早被他們撕爛丟進垃圾桶。廢死的招牌一時半刻還不礙事，因此邱太三部長繼續硬撐。

鄭捷無緣無故在捷運車廂揮刀亂殺，當場害4人喪命，22人受傷，引發社會極度恐慌，民眾焦躁不安，憂懼不知何時何處又會出現一個鄭捷。被害人家屬頓失至親，更悲痛憤恨，無以名狀。

105年4月22日鄭捷被宣告死刑定讞。離我5月19日卸任不到1個月。依往常程序，案卷由最高法院送到最高檢察署，經過層層審查，排除非常上訴、再審、精神疾病等不應執行的狀況，至少要1、2個月以上。考量這事件對社會和家屬傷害太大、太深，必須盡速執行，才能讓家屬放下，使社會回復平靜。又對接手的新部長是否會依法批文沒有信心，因此不顧旁人「多一事不如少一事」之規勸，請各級同仁加速作業，終於在判死定讞後19天順利完成。

事後收到被害人家屬致謝函。搭乘捷運又看見整排低頭族，顯示鄭捷造成之驚恐已成往事。自忖當時的決定應該沒錯。

反對死刑者總說，判死不能解決問題，不能消除犯罪，固非全無道理，但至少可撫慰被害者及家屬心靈，伸張正義，同時清楚樹立行為規範，安定社會秩序，讓社會繼續向前行進。

望主政者勿受意識形態和政治策略拘束，為所當為，回應人民之期待。（作者為前法務部長）

(中國時報)