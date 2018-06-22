改革後 年金就能永續嗎

2018年06月22日 04:11 中國時報 林宛慧

軍人年金改革法案終於在立法院三讀通過，力拚在7月1日與公教退輔新法一同上路。蔡總統21日神氣地宣布，年改終於完成，而愈是困難的改革，她愈有承擔的勇氣，她也終於深刻體會到馬前總統當年猶豫，8年任內無法完成年金改革的原因。言談之間，不忘「提醒」民眾，國民黨想做卻做不到的事，民進黨完成了。

民進黨政府與掌握多數的立法院一直有使命必達的決心，與過去國民黨不同。儘管改革過程踉踉蹌蹌，不論品質如何，蔡政府的確在執政兩年後如期完成軍公教年改的立法。

國民黨在年改場域中只求不失分，在這個難以翻轉結果的戰場，對軍公教已盡力，也算認真打了一仗。時代力量提出的年改方案，選擇介於民進黨與國民黨間的參數改革。而親民黨多選擇閃避，主席宋楚瑜表示，軍人年改和公教年金脫勾，是他去年底向蔡總統和陳建仁副總統說項的成果。事實是，軍公教年改脫勾，早在年改會召開之際便已提出，並在去年7月宣布脫勾，這應是退輔會與八百壯士努力爭取而來的。加上去年國民黨曾試圖與親民黨聯手提出公教年改釋憲案也未獲支持，至今年5月八百壯士提出釋憲案後，親民黨才願意簽署，其態度猶豫可見一斑。

多數民眾支持年金改革，但匆促完成的改革過程未免太過粗糙，民進黨似乎並未真正得分。從年改會成立開始，民進黨政府便藉由媒體營造軍公教與勞工的對立，並醜化軍公教退休人員，未給予應有的尊重。

更甚者，政府並未善盡說明之責。例如，許多公教退休人士直到近日拿到退休所得重算處分書，才知道拿的比想像的少。原本退休金的計算方式，18%優惠存款是分而計之，但年改過後，18%優惠存款列入退休金的所得替代率中。換句話說，最後退休金、18%優惠存款等的合計總額都須小於或等於其年資之所得替代率，亦即18%在第1年即歸零，未詳加說明是政府失職之處。

此外，政府有意無意的閃躲迴避作為也難計其數。例如，過去兩年間透過媒體不斷放出的軍人年改方案，事後則否認；強調與八百壯士好好溝通，卻食言而肥；軍人年改中，討價還價後的樓地板與所得替代率較原來為高，卻稱仍可永續經營；而政府基金操作績效低於精算報告書中的預設數值，而精算報告所用的新進人數推估，也過於樂觀，政府皆未予以說明，若未來上述參數有落差，政府何以保證基金30年無虞？

讓人覺得感慨的是，基金是否破產似乎都是政府說了算。不論是公教，甚至是甫通過的軍人退輔修正法案，皆有由政府負最後支付保證責任之條文。換句話說，政府是軍公教的僱主，本應負軍公教年金的最後支付保證。年金破產根本就是「虛有名詞」，而非蔡總統所謂，因為此次年金改革，使得「年金破產將成為歷史名詞」，這或是民進黨再次混淆視聽的藉口。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)