2018年06月22日 04:11 中國時報 賴祥蔚

台北市文化大學宿舍的議題，最近成為新北市選舉的焦點議題。其中引起注意的是，當過行政院長、台北縣長的民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，如果有機會當選，會盡力幫助文化大學解決學生住宿的問題。

新北市長願意幫助台北市的私立大學解決學生宿舍問題，這真是令人感動。但是蘇貞昌是不是忘了新北市的公私立大學也有宿舍不足的問題？自己在擔任台北縣長以及行政院長的時候是否曾試著幫助解決？

筆者十多年前就關心大學宿舍問題，當時發現全台灣只有一所私立大學提供足額的學生宿舍，就是慈濟大學，只要願意住宿，不怕沒有。至於公立大學，當年多數學校也有宿舍不足的問題。

少子化嚴重，許多學校招生人數下滑，反而減緩了大學宿舍不足的問題。即使這樣，新北市的幾所公私立大學也都還有宿舍嚴重不足的問題。位於板橋的國立台灣藝術大學女生床數有305床，男生床數有186床，共有491床；位於三峽的國立台北大學共有1054床。至於位於板橋的私立致理大學，共有床數594床，女、男的床數比大概是2：1。

以床數跟學生比例來看，國立台灣藝術大學有學生5484人，床數比例為9%。國立台北大學有學生9765人，床數比例為11%。私立致理大學有學生11736人，床數比例為5%。3所位於新北市的公私立大學床數都嚴重不足。

新北市公私立大學的宿舍床數，比起學校學生人數遠遠不足，很多學生必須在外租屋，學校也會派人訪視以確保安全。

相較於新北市的公私立大學床數比例，位於台北市、最近受到民進黨高度關心的文化大學，總共有床數3807床，學生總人數26694人，床數比例為14%，這個比例還高於新北市所有的公私立大學。前述網路資料或許跟實際小有出入，但足以反映真實。

當蘇貞昌在關心文化大學宿舍的時候，應該不要忘了新北市的公私立大學也有宿舍嚴重不足的問題。本來大學歸中央政府的教育部管，不歸地方政府管（少數由地方政府設立的大學例外），所以過去很少成為選戰的焦點。現在歸功於民進候選人蘇貞昌願意關心台北市的文化大學宿舍問題，正好趁機把新北市公私立大學宿舍嚴重不足的問題拿出來請教，如果能因此獲得解決，這對於眾多學子來講未嘗不是好事。

蘇貞昌應該沒有忘記新北市，關心台北市的文化大學宿舍問題之餘，請記得針對新北市公私立大學的宿舍不足提出具體解決政策。國民黨的新北市長候選人侯友宜如果願意提出更好的政策，雙方彼此良性競爭，一定更會受到新北市數萬大學生的熱情歡迎。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)