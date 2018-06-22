美美反毒 8招說NO

2018年06月22日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

插畫家H.H先生繪製反毒插畫「拒毒八招」，畫中的主角為「美美」。（紙風車文教基金會提供）

青少年吸食毒品人口日漸增長，英業達集團和紙風車文教基金會合力推動青少年反毒戲劇工程，透過生動的戲劇表演宣導反毒，今年更邀請百萬人氣插畫家H.H先生，繪製幽默的反毒插畫「拒毒八招」，以他筆下火紅的插畫角色「美美」為主角，用貼近青少年的生活語言宣導反毒。

我要美麗不想包尿布

「美美」是H.H先生筆下的人氣角色，以微胖的身形、自信的言行舉止吸引讀者的目光，廣受時下年輕人喜愛。H.H先生表示，他這回把美美畫成女超人，「希望能傳達出反毒的決心和力道，在『拒毒八招』裡，美美以可愛親人的姿態現身，提醒青少年拒絕毒品靠近。」

演出深入國中校園

昨（21）日記者會現場，紙風車劇團就把插畫「拒毒八招」裡的橋段轉化成戲劇，演員以「美美」的女超人扮相登場，現場示範如何拒絕毒品誘惑，大聲說出「我不用毒品也可以自嗨」、「我想要美麗，不想包尿布」等宣言。支持這項活動的英業達企業資深經理劉永康表示，英業達很樂於和大家一起同心協力，支持推動反毒公益活動。

據警政署最新統計資料顯示，2017年青少年吸毒人口為9779人，比2013年的調查多了2288人，紙風車劇團團長任建誠表示，得知數字，不免感到有些灰心，團隊自2012年推動青少年反毒戲劇工程，反毒的速度仍趕不上毒品入侵校園的速度，「但正因為如此，我們更加沒有時間沮喪，必須更大力推動，持續宣導。」

任建誠表示，團隊以深入全台945所國中校園演出為目標，目前全國演出完成執行率約為64％，還有443所國中未造訪演出，需再努力。

彩繪公車穿梭大台北

任建誠表示，會接觸到毒品的青少年，大都是在心靈脆弱時受到誘惑，「是否吸毒和學業好壞沒有絕對關聯，學生都有可能因為挫折而想透過毒品紓解壓力，但我們必須讓孩子們知道，毒品絕對碰不得。」任建誠說，根據調查，要讓一個人完全戒毒成功，得付出500萬的金錢代價，「就算戒了毒，耗損的健康，也回不來。」

「拒毒八招」插畫現已在紙風車官網上線，開放民眾轉發；反毒大使「美美」的彩繪公車，即日起至7月20日，可在大台北地區30輛公車上看到。

(中國時報)