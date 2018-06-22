唐獎表彰全球原創研究

唐獎第3屆「法治獎」得主揭曉，由美國哥倫比亞大學法學院講座教授約瑟夫．拉茲（Joseph Raz）獲得，唐獎基金會表彰拉茲對法治具開創性的貢獻，認同他深化人們對於法律本質、法律推理、法律道德與自由間相互關係的了解，尤其是在分析法哲學的貢獻；左起為唐獎基金會執行長陳振川、唐獎法治獎項召集人林子儀、中研院法研所王鵬翔、中正大學哲學系教授謝世民。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

被譽為「東方諾貝爾獎」的唐獎今年邁入第3屆，從本周起依序揭曉永續發展獎、生技醫藥獎、漢學獎及法治獎得主，獲獎人皆來自海外，包含多名美國及日本學者，因研究成果、項目具有原創性，同時具有國際影響力，脫穎而出。

2018年唐獎永續發展獎，由前美國航空暨太空總署哥達太空研究所所長詹姆士．漢森（James E. Hansen），以及宗座科學院理事會會員維拉布哈德蘭．拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）共同獲得。

詹姆士．漢森及維拉布哈德蘭．拉馬納森不只在氣候變遷及地球環境永續性衝擊議題上，擁有開創性的傑出研究，其研究成果所引導出的科學論述，更為之後國際相關氣候協定、2030年永續發展議程等方面，奠定重要的基礎。

生技醫藥獎項由美國知名學者東尼．杭特（Tony Hunter）、布萊恩．德魯克爾（Brian J. Druker）及約翰．曼德森（John Mendelsohn）等3人共同獲得，其貢獻在於發現酪胺酸激酶為致癌基因，促成癌症標靶治療在臨床上的成功應用，透過這項治療機制，癌症可能被治癒，不再是絕症。

漢學獎得主為美國學者宇文所安（Stephen Owen）和日本學者斯波義信（Yoshinobu Shiba），兩名漢學家獲獎的共同點，在於將研究跨越漢學領域，像宇文所安編寫全球首部杜甫詩作的英譯全集，引導世界重新認識中國古典文學，斯波義信則是結合地域史、經濟史及歐美史學理論，完成《宋代江南經濟史研究》，在歐美成為大學的宋代史必讀教材。

最後一天公布的法治獎，由國際知名法律哲學家約瑟夫．拉茲（Joseph Raz）榮獲。研究領域橫跨法律、道德及政治哲學，為當代法律哲學家翹楚，在道德哲學或政治理論領域，皆扮演舉足輕重的角色。

(中國時報)

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