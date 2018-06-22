追憶朱自清 兩岸後人跨海續緣

展場內展示了來自揚州文物館的圖片，包括朱自清手稿、戴過的圓框眼鏡等，現場由VOX玩聲樂團新編阿卡貝拉版演唱〈匆匆〉，揚州市曲藝研究所的劉芓君、趙松豔以彈詞唱出〈揚州小巷〉，以多元形式追懷這位五四文人。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

朱自清的〈背影〉、〈匆匆〉幾乎是華人圈共同的記憶，今年適逢朱自清誕辰120周年，兩岸家族後人跨海續緣，在台舉辦的紀念活動上，朱自清的外甥周蓉生便感念：「多虧舅舅堅持，我媽媽才能受教育，來到台灣生活雖辛苦，但也還能謀個教職。」

周蓉生是朱自清唯一的妹妹朱玉華之子，他表示自己9歲隨父母來台，對舅舅朱自清其實沒什麼印象，去年參加兩岸文化交流活動走訪江蘇，偶爾提及自己的家世，現任揚州文化研究所所長的朱小濤，即朱自清嫡孫當下便趕來相認。昨（21）日在台的朱自清120周年紀念活動，朱小濤委託朱自清故居負責人韓豐代贈朱玉華於1979年寄給哥哥的家書。周蓉生也把母親珍藏多年視為「傳家寶」的一件如意轉送給朱小濤。

憶及去年走訪朱自清故居，周蓉生感慨：「舅舅一生清貧，心力都用於教育，不曾置產，房子是租的，後來當地政府才把他最後住的地方作為紀念館。」

朱自清誕辰120周年紀念活動，由江蘇省文化交流協會、揚州市文化交流協會與沈春池文教基金會合作主辦，沈春池文教基金會董事長沈慶京指出，自己為朱自清的〈背影〉深受感動，「年輕時候讀感受不深，但年紀愈大讀來感覺也愈深，總會讓人想到自己父親一生的艱辛。」

展場內展示了來自揚州文物館的圖片，包括朱自清手稿、戴過的圓框眼鏡等，現場由VOX玩聲樂團新編阿卡貝拉版演唱〈匆匆〉，揚州市曲藝研究所的劉芓君、趙松豔以彈詞唱出〈揚州小巷〉，以多元形式追懷這位五四文人。

(中國時報)

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