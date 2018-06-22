海洋老鷹嘉年華 明嗨翻基隆

「2018基隆海洋老鷹嘉年華遊行活動」23日下午4時從基隆市海洋廣場出發，現場將有各式手創「巨偶」，讓整座城市變成大劇場。（基隆市政府提供）

友善列印
中國時報
╱基隆報導

「2018基隆海洋老鷹嘉年華遊行活動」明天（23日）下午4時將從海洋廣場出發，現場展示各式手創「巨偶」，還有舞藝精湛的森巴女郎、原民勇士演出，讓整座城市變成大劇場。市長林右昌邀請全台民眾共襄盛舉，另外當天會進行封街交通管制，提醒民眾留意行車動線，建議多使用大眾交通工具。

基隆海洋老鷹嘉年華已是非常重要的城市特色，每年吸引超過20萬民眾參與，今年遊行隊伍從海洋廣場出發，繞行港西街圓環、忠一路、孝二路、忠二路、仁三路、愛三路、仁二路、忠一路到終點海洋廣場，全長約1.26公里，活動時間從下午4時至6時。

為維護周邊交通秩序，市府呼籲民眾配合交管措施，其中仁二路／愛五路口、孝三路／忠三路口、孝二路／忠三路口、孝一路／忠三路口、愛一路／仁四路口、愛三路／仁四路口、中正路／義一路口、仁一路／愛三路口、及中山一路／民治平交道路段，從23日下午3時起開始禁止車輛進出，直到晚間6時開放。

市府建議民眾，可多搭乘大眾運輸系統參與活動，中正區市區公車將在義一路／信一路口折返；信義區公車在信一路／美猴橋口、信一路／義四路折返；中山區、安樂區市區公車在忠四路站折返；七堵區、暖暖區來車往返於南榮路／曲水街口；田寮河環狀線接駁車取消停靠二信循環站；管制範圍內計程車排班區皆暫停使用。

為了讓更多民眾能夠近距離觀看隊伍的精湛表演，遊行期間特別於仁二路（東岸商場對面靠近吉祥大樓側）設置表演區，部分隊伍能進行3至5分鐘完整表演，民眾也可一睹精采的舞蹈及森巴鼓樂，感受基隆海洋城市的無比魅力。

(中國時報)

追憶朱自清 兩岸後人跨海續緣 未生現象 漫畫裡看見自己

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。