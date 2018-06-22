海洋老鷹嘉年華 明嗨翻基隆

2018年06月22日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

「2018基隆海洋老鷹嘉年華遊行活動」明天（23日）下午4時將從海洋廣場出發，現場展示各式手創「巨偶」，還有舞藝精湛的森巴女郎、原民勇士演出，讓整座城市變成大劇場。市長林右昌邀請全台民眾共襄盛舉，另外當天會進行封街交通管制，提醒民眾留意行車動線，建議多使用大眾交通工具。

基隆海洋老鷹嘉年華已是非常重要的城市特色，每年吸引超過20萬民眾參與，今年遊行隊伍從海洋廣場出發，繞行港西街圓環、忠一路、孝二路、忠二路、仁三路、愛三路、仁二路、忠一路到終點海洋廣場，全長約1.26公里，活動時間從下午4時至6時。

為維護周邊交通秩序，市府呼籲民眾配合交管措施，其中仁二路／愛五路口、孝三路／忠三路口、孝二路／忠三路口、孝一路／忠三路口、愛一路／仁四路口、愛三路／仁四路口、中正路／義一路口、仁一路／愛三路口、及中山一路／民治平交道路段，從23日下午3時起開始禁止車輛進出，直到晚間6時開放。

市府建議民眾，可多搭乘大眾運輸系統參與活動，中正區市區公車將在義一路／信一路口折返；信義區公車在信一路／美猴橋口、信一路／義四路折返；中山區、安樂區市區公車在忠四路站折返；七堵區、暖暖區來車往返於南榮路／曲水街口；田寮河環狀線接駁車取消停靠二信循環站；管制範圍內計程車排班區皆暫停使用。

為了讓更多民眾能夠近距離觀看隊伍的精湛表演，遊行期間特別於仁二路（東岸商場對面靠近吉祥大樓側）設置表演區，部分隊伍能進行3至5分鐘完整表演，民眾也可一睹精采的舞蹈及森巴鼓樂，感受基隆海洋城市的無比魅力。

(中國時報)