陳建寧挺阿妹 「把原作向上提升」

阿妹有望奪下第4座金曲歌后獎座。（資料照片）

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中國時報
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金曲獎頒獎典禮明（23日）將在台北小巨蛋登場，張惠妹（阿妹）、徐佳瑩、彭佳慧、Faye飛及呂薔，將共同角逐國語女歌手獎；日前音樂人袁永興遭公開他在私人臉書與朋友的對話，指阿妹這張專輯有「嚴重失誤」，認為她詮釋蛋堡、頑童的創作「缺乏歌曲原來的味道」；對此，製作人陳建寧21日受訪表示：「不同歌手有不同角色、定位，會自我詮釋，我是覺得阿妹沒有失誤。」

曾任多屆金曲評審的袁永興，在臉書截圖中還提到「金曲獎宗旨是肯定優良的錄音著作」、讚許徐佳瑩「聲線美感的動態處理漂亮極了」，他在接受採訪時指出，阿妹這次跟很多人邀歌，艾怡良、Hush等人雖給了適合她的作品，蛋堡、頑童的歌卻偏向寫歌者的口氣，不適合阿妹詮釋。

為袁永興緩頰

製作人陳建寧、陳國華則持不同看法，陳建寧認為有人喜歡忠於原創者風格，也有人偏好二度創作後的作品，「阿妹找了蛋堡、頑童等年輕創作人，把他們的作品向上提升、變成阿妹的歌，我覺得滿好的。」陳國華也認為，音樂作品沒有標準，咬字、節奏因人而異，「如果都要像原作者的Tone調，那不就是模仿了？」

不過兩人也替袁永興緩頰，陳建寧覺得袁可能是對原創者有些東西沒被展現出來感到惋惜；陳國華則讚賞袁是認真又敏銳的音樂人，「可能他對這種型態的音樂，或是像阿妹這種程度的歌手有特別的要求。」

(中國時報)

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