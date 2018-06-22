吳耀漢鍾情演戲 「我會一直拍到掛」

2018年06月22日 04:12 中國時報 洪秀瑛 專訪

吳耀漢結褵53年的妻子蘇珊（左）曾是髮型設計師，昨夫唱婦隨一起來台。（洪秀瑛攝）

吳耀漢（右）與兒子吳嘉龍思想洋派，父子相處像朋友。

香港「黃金配角」吳耀漢是四、五、六年級生熟悉的面孔，他21日與英國籍的妻子來台拍攝公視新創電影《殺人之夏》。出道50多年，他首次以演員身分來台，透露78歲的自己除了心臟裝有5支支架、右耳戴了助聽器還有老花、腎功能只剩20％。不過他熱愛也享受演員工作，沒打算退休，覺得多活1天都是賺到，豁達地說：「我會一直拍到掛掉。」

吳耀漢銀幕作品無數，不管是《靈幻先生》、《半斤八兩》、《殭屍》、《五福星》系列，笑匠經典形象深植人心。他曾和成龍、洪金寶、元彪、張曼玉、周潤發、秦漢、林青霞等大牌影星合作，年輕時在英國念書，遇到卓別林自導自演的《香港女伯爵》，雖然只是演個跑龍套角色，卻對他影響很深，他昨說，喜劇的啟發就是在英國拍電視劇那3年累積的。

一定要過得快樂

40年多前他成立先鋒電影公司，當年是第一個以老闆之姿來台取景的香港演員，昨在台南拍戲，看到許多釣客，笑說回香港一定要推薦老友許冠文來台釣魚，「在這裡拍戲像度假」。知道劇組貼心找替身幫他走位，開心說：「我在香港、大陸都沒有這種待遇。」劇中新人演員洪于晴、林暉閔對他的電影所知有限，他不介意，幽默說：「我拍戲的時候，他們應該還只是個細胞。」

此次吸引他接演的原因，他說因為沒演過這樣角色，「這人物有點變態，有點好玩。」他拿到劇本後，花很多時間讀本，發現這個香港刑警角色，花大半輩子要找被綁架的孫子、還要替孫子報仇，「要靠眼神演戲，很有發揮空間。」他現在工作除了看角色喜歡與否，也會考慮體力，「我的氣力偶爾拍拍電影還可以，現在的心態就是也許明天就死了，但一定要過得快樂。」

心臟手術轉捩點

他和老婆蘇珊結婚53年，鶼鰈情深，他一直不退休是因為真的享受當演員的樂趣，老婆還常說他是工作狂。7年前他做心導管手術，「那時候躺在手術台上看著醫生，我以為自己要Byebye了，經歷過之後，心態有很大轉變。」過去他曾以《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》入圍香港金像獎，「沒演過喜劇的演員，不知道演喜劇有多難，年輕時想拿獎，現在沒夢想了。」

(中國時報)