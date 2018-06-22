大鶴襲胸朱咪咪 揪甘溫

大鶴（左起）大膽逼近郭書瑤，洪言翔則是緊張的把眼神移開。

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中國時報
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大鶴（右）戲裡摸上朱咪咪的胸部，張庭瑚（中）在旁佩服前輩的喜劇節奏。

電影《切小金家的旅館》21日舉行試映會，現場擠滿人潮。主演的張庭瑚、洪言翔、林鶴軒（大鶴）和導演林冠慧共同受訪，大鶴在片中意外襲胸香港資深演員朱咪咪，他表示：「我是60億人口中第一個摸到朱咪咪胸部的男演員，備感榮幸。」但朱咪咪相當大方，還抓著他的手直接摸上去，最後為拍攝竟摸了10次以上，被問觸感，害羞說：「只能說很有溫度。」

朱咪咪飾演「切小金」張庭瑚的奶奶，年輕演員們稱讚她在私底下就像自家奶奶，隨時會從包包裡拿出食物餵食演員，3人之前赴香港宣傳時，朱咪咪熱情介紹美食，張庭瑚笑說：「當時吃得太飽，回台灣還吐了。」她在飯店吃到好吃的鮭魚也會帶到片場和大家分享，但是大鶴不識相吃掉最後一片，朱咪咪還搞笑到處和別人抱怨。

洪言翔不敢亂看

片中郭書瑤不吝展現美肩演出溫泉戲，洪言翔笑說這是工作人員最大福利。郭包著浴巾現身時，全場都倒抽一口氣，大鶴則表示那是郭書瑤第一天進組拍攝，他搞笑比著胸前說：「她開門見『山』啊。」洪言翔和大鶴也大享豔福一起泡溫泉，洪言翔不斷提醒自己不能亂看，只能看郭書瑤的眼睛。該片7月12日上映。

(中國時報)

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