傅達仁出殯 鞭炮相送最後一程

2018年06月22日 04:12 中國時報 報導林彥君

傅達仁的兒子傅俊豪（右）捧著骨灰，並圍著傅達仁的圍巾，送父親最後一程。（粘耿豪攝）

傅達仁的遺孀鄭貽（右起）、紅粉知己陳小姐及媳婦晏如，出席傅達仁告別式。（粘耿豪攝）

傅達仁在瑞士時間6月7日於當地執行安樂死（陪伴性自殺），他的骨灰21日移置基督教平安園安葬，由兒子傅俊豪、老婆鄭貽、女友陳小姐、媳婦晏如、李恕權、余光、李厚豪等人出席，送傅達仁最後一程，因傅喜愛熱鬧，出殯時也遵照他生前指示放鞭炮。

在牧師寇紹恩禱告後，余光也代表親友禱告，傅達仁的骨灰罈於上午11點30分下葬，在蓋墓前，鄭貽趴在墓旁和傅達仁道別，親友獻上花束，氣氛哀戚，李厚豪在墓園以薩克斯風吹奏〈奇異恩典〉，現場親友合唱，李厚豪說：「這是乾爹生前最喜歡的一首歌。」

兒續推安樂死立法

傅俊豪透露，前一晚有夢到爸爸，「他來看看我們，很平安，沒有說話。」他的脖子上圍著傅達仁的黑色LV圍巾，「這是我送他的父親節禮物，這條圍巾他從不離身，我希望他繼續陪伴我們。」他表示傅達仁生前已交代後事，他日後也希望繼續推動傅達仁盼安樂死立法的遺願，哽咽說：「希望他在天上一切平安。」

李恕權表示儀式結束後，腦袋一片空白，他日後會透過經驗分享，向大眾推動安樂死法案，「我看到現在家屬可以燦爛地笑出來，感覺很棒，生命重新出發，過去的幾年真的很辛苦，爺爺生病很煎熬。」他認為傅達仁已在天堂，他指著天空表示：「回頭見，有生必有死，不需要恐懼，爺爺等我，馬上過來。」

(中國時報)