北市隱藏版山林祕境 小溪頭環狀步道

2018年06月22日 04:12 中國時報 報導蔡淑微

乘風堡觀景台上層可遠眺山巒景致，底層則是寬敞的涼亭。

樹之亭觀景台可在平日難以到達的樹冠層享受平視森林的樂趣。

步道上規畫了「黑桃」、「梅花」、「方塊」及「紅心」等4座撲克意象的觀景平台。

忙碌的學業和工作讓能量消耗殆盡，迫切需要來趟充電的小旅行！位於台北市士林區的小溪頭環狀步道，清幽環境和無敵視野，加上滿滿的芬多精，讓你不需要舟車勞頓，就能立即置身在山林祕境裡，用清新芬多精，為身心補足滿滿能量！

小溪頭環狀步道是由「大崙頭森林木棧道」、「大崙頭自然步道」及「碧溪步道」構成的三角形環狀步道，總長約3公里，由於「碧溪步道」較為陡峭，一般建議自「大崙頭森林木棧道」進入，再從「碧溪步道」出，較能節省體力。一抵達「大崙頭森林木棧道」，便能看到入口處的太陽廣場和石頭厝，在這邊的涼亭稍作整裝後，就能開始環狀步道之旅。「小溪頭環狀步道」兩旁林木茂密，充滿綠蔭，可供休憩賞景的平台也不少，像是突出於懸崖上的風衝林觀景台、實現童年夢想的樹之亭、美景一覽無遺的乘風堡觀景台、以及4座撲克意象的觀景平台，讓你一邊登山健身，一邊還能欣賞步道沿途的山巒和溪水景致，在綠意和蟲鳴鳥叫聲的包圍下，忘卻紛擾，重新感受北市山林步道的美好。

小溪頭環狀步道怎麼去

搭乘捷運至劍潭站，轉乘市民小1號公車到溪山苗圃站；或是搭乘捷運至士林站，轉乘市民小1號公車到溪山苗圃站。

(中國時報)