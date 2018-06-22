雲端智慧照護系統守護銀髮族安全

2018年06月22日 04:12 中國時報 報導魏伶芳

陽明創新公司的「Oenix雲端智慧照護系統」，運用雲端運算、大數據、人工智慧及物聯網，供銀髮族更智慧科技的照護。（粘耿豪攝）

智邦科技旗下陽明創新公司昨於台北世貿一館舉辦「2018台灣國際銀髮族暨健康照護產業展」，發表「Oenix雲端智慧照護系統」，提供國內銀髮照護及日照機構更及時、穩定、安全的高齡照護解決方案。

陽明創新公司是由智邦科技、陽明大學及國內知名企業合作成立，共同投入醫療技術創新與商品化。因應台灣高齡化社會的來臨，不論在醫療與生活上，勢必會有許多新的需求，善用雲端運算、大數據、人工智慧及物聯網，將可為廣大的照護單位或家庭，提供更優質的健康醫療與生活服務。

陽明創新公司董事長郭文彬表示，基於「以科技造福社會、以創新呼應需求」的精神及理念，與智邦IOT團隊共同合作，結合智邦於網通及IOT領域的成熟技術，加上陽明大學、台北榮總專業的高齡醫療與照護實務，以人性化的思維開發這個模組化平台。

陽明創新公司將智慧家庭（Smart Home Care）結合智慧照護（Smart Health Care），包括「影像應用、照明管理、臥床／睡眠數據」系統集成，提供更人性化的照護方案，更為日照機構規畫「智齡學堂」等人文服務，設計系列課程或講座，豐富老齡生活。

(中國時報)