雲端智慧照護系統守護銀髮族安全

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭（左起）、陽明大學國際產學聯盟營運長貝先芝及陽明創新育成公司董事長郭文彬參加2018國際銀髮族暨健康照護產業展記者會。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導魏伶芳
陽明創新公司的「Oenix雲端智慧照護系統」，運用雲端運算、大數據、人工智慧及物聯網，供銀髮族更智慧科技的照護。（粘耿豪攝）

智邦科技旗下陽明創新公司昨於台北世貿一館舉辦「2018台灣國際銀髮族暨健康照護產業展」，發表「Oenix雲端智慧照護系統」，提供國內銀髮照護及日照機構更及時、穩定、安全的高齡照護解決方案。

陽明創新公司是由智邦科技、陽明大學及國內知名企業合作成立，共同投入醫療技術創新與商品化。因應台灣高齡化社會的來臨，不論在醫療與生活上，勢必會有許多新的需求，善用雲端運算、大數據、人工智慧及物聯網，將可為廣大的照護單位或家庭，提供更優質的健康醫療與生活服務。

陽明創新公司董事長郭文彬表示，基於「以科技造福社會、以創新呼應需求」的精神及理念，與智邦IOT團隊共同合作，結合智邦於網通及IOT領域的成熟技術，加上陽明大學、台北榮總專業的高齡醫療與照護實務，以人性化的思維開發這個模組化平台。

陽明創新公司將智慧家庭（Smart Home Care）結合智慧照護（Smart Health Care），包括「影像應用、照明管理、臥床／睡眠數據」系統集成，提供更人性化的照護方案，更為日照機構規畫「智齡學堂」等人文服務，設計系列課程或講座，豐富老齡生活。

(中國時報)

蘇芮張雨生歌曲入教材 陳怡蓉懷女娃6個月

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。