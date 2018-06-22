彭于晏想向女王要明牌

2018年06月22日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

彭于晏配戴浪琴表Record開創者系列不銹鋼鍊帶男表，6萬8800元。（ Longines提供）

梅根王妃穿Givenchy白色洋裝與會，是今年Royal Ascot的美麗嬌點。（美聯社）

英國女王熱愛賽馬，而且眼光神準。（美聯社）

浪琴是英國皇家馬術賽的官方時計。（Longines提供）

英國皇家馬術賽Royal Ascot是上流社會的社交場合，且是時尚的戶外伸展台。（陶福媛攝）

淑女身穿華服配搭爭奇鬥豔的帽飾。（陶福媛攝）

英國皇家馬術賽上拿下分賽Prince of Wales’s Stakes冠軍的賽駒Poet’s Word英姿。（Longines提供）

造型各異、搞怪美感兼具的帽飾，贏得讚歎的目光。（美聯社）

浪琴表 (Longines）贊助並擔任官方時計的英國皇家馬術賽（Royal Ascot），向來是英國皇室與上流社會的重要社交場合之一。為期5天的英國皇家馬術賽熱鬧登場，浪琴表代言人彭于晏盛裝與會，笑說很開心能看到英國女王和皇室成員，雖只能遠觀，但若有機會遇到英國女王，「我想問女王，那一隻馬會贏得比賽？」

紳士淑女規定戴禮帽

彭于晏會想向英國女王請益賽馬，不是沒有道理，高齡已92歲的英國女王熱中賽馬，連兩天出席Royal Ascot觀賞賽事，而且眼光十分神準，據悉30年來共贏得670萬磅（約2億7000萬元台幣）。

英國皇家馬術賽的服裝要求向來嚴謹，男士必須穿燕尾服和大禮帽，女士則一定要著洋裝和配戴禮帽，重現上個世紀皇室成員和上流社會紳士淑女的社交情景，充滿復古風情。擔任頒獎嘉賓的彭于晏穿上燕尾服和大禮帽，配戴浪琴Record系列腕表，帥氣破表，「我覺得我是百分百的紳士。」

彭于晏經常要在戲中「騎馬打仗」，與馬相處的經驗豐富，拍戲前一定會先和馬培養感情，準備馬最愛吃的蘋果和蔬菜討馬歡心，甚至還會和馬說話，多年下來體會出一套馴馬絕活，自認為有資格成為傑出的騎師，「若有騎師相關的電影，一定要找我演！」

梅根王妃成時尚新焦點

Royal Ascot今年英國皇室因為有梅根王妃這位新成員的加入，因此備受矚目，她穿Givenchy白色洋裝、手持Givenchy手拿包，頭戴Philip Treacy設計的帽子，風格優雅時尚；但她將皇室專屬胸章別在手拿包上，而非別在胸前，被認為不符合慣例，引起小小非議。

(中國時報)