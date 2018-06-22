kate spade女孩轉大人

kate spade new york秋季系列以美國田納西州為目的地，以帶有西部精神的圖騰及流蘇、翻毛等細節，呈現女孩更為成熟的浪漫形象。（kate spade new york提供）

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中國時報
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kate spade new york WHITE ROCK ROAD系列Mini Sam包款，1萬1900元。（kate spade new york提供）
kate spade new york在本季加入叢林風光，狐狸、楓葉等均成為最新包款上的代表圖騰。（kate spade new york提供）
kate spade new york WILD ONES系列水鑽綴飾駿馬造型流蘇耳環，7000元。（kate spade new york提供）
kate spade new york WILD ONES系列駿馬圖騰上衣，1萬3600元。（kate spade new york提供）

一片悠揚鋼琴聲中，kate spade女孩拎起行囊，帶我們走進美國中西部的鄉村世界。延續前季的公路旅行，2018秋季她將目的地設定為田納西州首府納許維爾（Nashville），以男裝剪裁為靈感的俐落輪廓，伴隨招牌碎花蕾絲洋裝，柔中帶剛地訴說女孩日漸長大的蛻變史。

細節優雅又剛強

在先後經歷品牌被Tapestry集團購入及創辦人去世的消息後，向來玩心十足的kate spade new york，在前任創意總監Deborah Lloyd操刀的最後一個秋季系列中，注入不少成熟、世故的女人韻味。使用粗花呢布料的西服套裝，穿插帶點粗獷風格的丹寧元素，花卉、楓葉圖騰，加入翻羊毛（Shearling）、流蘇細節，以優雅又剛強的設計語彙，勾勒出隱藏於其中的女性主義。

摩登浪漫藏幽默感

但存在品牌DNA中的幽默感，仍然可透過配件一覽無遺，具象的駿馬造型耳環與皮革拼接的立體狐狸手袋，趣味呈現出秋季叢林和田園景色。包款方面，具代表性的Mini Sam包型加入金屬手柄細節，新推出的Vanessa水桶包和Kim方包則主打洗練造型，搭配格紋毛呢、表面山型壓紋和仿鱷魚皮質地，為kate spade女孩打造出更摩登、大膽的浪漫靈魂。

(中國時報)

Trussardi Casa簡約獨特 張藝興靠大衣虎虎生風

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