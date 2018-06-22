張藝興靠大衣虎虎生風

2018年06月22日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

Off-White 2019春夏男裝，設計師Virgil Abloh以系列向紐約致敬，大量使用刷白丹寧、辛普森家族圖騰等符號，模特手中初亮相的RIMOWA聯名箱款，也格外吸睛。（CFP提供）

VALENTINO 2019春夏男裝以音樂為名，並結合VLTN標誌、迷彩印花、漁夫帽等多種元素，打造注入街頭氣息的高訂風格。（CFP提供）

2019春夏巴黎男裝周開打，第一天男星張藝興送上男裝周首秀，以VALENTINO中國區形象大使身分出席大秀；他換上一襲品牌老虎圖騰拼貼大衣搭配黑衣黑褲，還不時與粉絲揮手致意，凸顯人氣旺盛之強大偶像氣場，他參與的《偶像練習生》眾多新星也陸續到巴黎，像NINE PERCENT王子異也獻出花都看秀初體驗。

給人高貴氣質的VALENTINO，本季打破菁英主義，送出融合街頭與高訂風格的男裝系列。戴著漁夫帽的模特，穿上印滿VLTN縮寫Logo的風衣、襯衫，抑或運動夾克，混著招牌迷彩圖騰的紫紅、亮黃，為系列譜出強烈視覺節奏。創意總監Pierpaolo Piccioli此次以音樂為名，並向Nas、Keith Ape等饒舌歌手們取經，將他們口中獅子、孔雀等精神指標，化作服裝上的大膽裝飾，穿插丹寧布料、羽飾運動鞋等即興插曲，完成貼近Z世代生活風格的精采創作。

即將獻出執掌LOUIS VUITTON首秀的設計師Virgil Abloh，則藉旗下個人品牌Off-White向紐約致敬，且將秀場打造為一座夜間公園。刷白丹寧破褲、印有卡通《辛普森家族》的T恤，搭配新款Nike聯名運動鞋和引人矚目的RIMOWA聯名行李箱款，重塑叛逆街頭小子為城市景觀帶來的協同效應。

(中國時報)